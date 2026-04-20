Kanal D ekranlarında hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Gelinim Mutfakta'da bugün Hatice ve yeni yarışmacı Berna arasında tansiyon yükseldi. Gelinlerin sert eleştirilerinin hedefi olan Berna'nın yaptığı lahmacun ise kayınvalideler arasında hiç beğenilmedi. Olayların bitmediği tansiyonun dinmediği Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde en dikkat çeken detay ise Hatice'nin Berna'ya yönelik söylediği sözler oldu. 'Bundan sonra ezeli düşmanımsın' diyen Hatice adeta Berna'ya meydan okudu. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Hatice'den Berna'ya şok meydan okuma! Bu saatten sonra ezeli düşmanımsın Gelinim Mutfakta'nın 20 Nisan 2026 Pazartesi günkü bölümünde yeni yarışmacı Berna ve Hatice arasında tansiyon yükseldi, Berna'nın lahmacunu beğenilmedi ve Hatice Berna'ya düşmanlık ilan etti. Günün yemeği lahmacundu ve kayınvalideler Berna'nın yaptığı lahmacunu beğenmedi. Hatice, Berna'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak 'Bundan sonra ezeli düşmanımsın' dedi. Berna'nın Hatice'ye '3 çocuklu kadınsın, senin burada ne işin var' demesi üzerine gerilim arttı. 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği Aysun kazandı ve yarışmaya Fatoş ile kayınvalidesi Suzan Hanım veda etti.

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da yarım altın kazanmak isteyen gelinler tüm kozlarını tezgah başında kullanıyor. Tansiyonun alev aldığı yeni haftanın ilk gününde Hatice ve Berna arasında yaşananlar, sosyal medyada anında gündem oldu.

20 Nisan 2026 Pazartesi günü yarım altın kazanmak için verilen günün yemeği lahmacun oldu. Gelinler en lezzetli lahmacunu yapmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Tadım masasında tüm kayınvalideler tarafından puanlanan lahmacun tabaklarından biri ise ağır yorumlara maruz kaldı.

Berna'nın yaptığı tabak hem Nurten Hanım hem de Hüsniye Hanım tarafından eleştirildi. Ancak duruma gelinlerden Hatice'de katılınca ortalık savaş alanına döndü.

'BU SAATTEN SONRA EZELİ DÜŞMANIMSIN'

Gelinim Mutfakta'da Hatice ve Berna arasında yaşanan diyalog stüdyoda gerilimi zirve yaptı. 'Senin sultanların yarıştığı bölümde ne işin var' diyerek yüklendiği Berna Hanım'dan da karşı hamle geldi.

'3 çocuklu kadınsın, senin burada ne işin var' karşılığını alan Hatice ise adeta küplere bindi. 'Sen evine git' diyen Berna'ya Hatice'den sert tepki geldi. 'Bu saatten sonra benim ezeli düşmanımsın' sözleriyle Hatice, Berna'ya adeta meydan okudu.

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2026 CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği alan yarışmacı Aysun oldu. Cuma günü yarışmaya veda edenb yarışmacılar ise Fatoş ve kayınvalidesi Suzan Hanım olarak açıklandı.