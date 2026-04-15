Aslı Hünel'in başarıyla sunduğu Gelinim Mutfakta'da 15 Nisan Çarşamba Tuğba ve Aysun arasında gizli kayıt çekimi kriz çıkardı. Aysun, Tuğba'nın kendisini gizlice çekmiş olmasına büyük tepki göstererek 'hemen o kaydı sileceksin' sözleriyle yüklendi. Tuğba ise 'Tillahı gelse o videoyu bana sildiremez' diyerek hiç bir şekilde geri adım atmadı. Detaylar haberimizde...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Tuğba'nın gizli kaydı kriz yaşattı! Aysun ve Tuğba'dan şok kavga Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan Çarşamba bölümünde Tuğba ve Aysun arasında, Tuğba'nın Aysun'u gizlice kaydettiği iddiası üzerine büyük bir kavga çıktı. Aysun, Tuğba'nın kendisini gizlice kaydettiğini iddia ederek kaydın silinmesini istedi. Tuğba ise kaydı silmeyeceğini belirterek Aysun'a karşı çıktı. Kavga stüdyoda ele alındı ve diğer yarışmacılar da değerlendirmelerde bulundu. Günün sonunda Aysun 21 puanla birinci oldu ve yarım altını kazandı.

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde iki gelin arasında ipler tamamen koptu. Tartışmanın merkezinde ise Aysun'un sinirliyken yaptığı telefon görüşmesini Tuğba tarafından çekilen görüntüler yer aldı.

Aysun'nun, kuliste yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Tuğba'da ayna karşısında kendisini çekime alıyordu. Ancak Aysun'un özel görüşmesinin Tuğba'nın çekiminde yer alması stüdyoyu karıştırdı. 'Orası bizim özel alanımız, mahremimiz. Benden izin almadan çekim yapamaz' diyen Aysun, 'O videoyu derhal sileceksin' sözleriyle Tuğba'ya resti çekti.

AYSUN VE TUĞBA'DAN ŞOK KAVGA

Gelinim Mutfakta Sultanlar haftası 13 Nisan Pazartesi itibarıyla Kanal D ekranlarında başladı. Yeni formatında çeyrek altın yerine yarım altın, 10 altın bilezik yerine 15 altın bilezik dağıtan yarışma programına geçen sezon şampiyonlarından Aysun'da dahil edildi.

Gelinim Mutfakta'nın 13-17 Nisan haftasının 3. gününde Tuğba ile yaşadığı şoke eden kavgayla gündeme gelen Aysun, kuliste sinirlerine hakim olamayarak, Tuğba'nın üzerine yürüdü.

Çektiğin o videoyu sileceksin diyen Aysun'a Tuğba'dan da sert tavır geldi. Stüdyoda Aslı Hünel tarafından da ele alınan kavga, Gelinim Mutfakta diğer yarışmacılar tarafından da değerlendirildi.

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken yarışmacısı Hatice, Aysun'a haksız olduğunu söyleyerek, 'Üslup çok önemlidir. Eğer rica etseydin silerdi' diyerek Tuğba'ya destek çıktı. Aysun geldiği ilk haftada Tuğba'nın üzerine giderek söylediği sert sözlerle, sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında 3. yarım altın kazanan gelin Aysun oldu. İşte gün sonu oluşan puan tablosu...

Aysun - 21 puan

Tuğba - 18 puan

Fatoş - 7 puan

Hatice - 9 puan