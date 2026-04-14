Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümüne Damla Saçıkara'nın telefon bağlantısı ekranlara damga vurdu. Gelinim Mutfakta'nın önceki sezonlarında yarışmada kayınvalidesi Nuray Hanım'la boy gösteren Damla, kayınvalidesini stüdyoda Tuğba'nın yanında görünce kıyametleri kopardı. Gerilimin zirve yaptığı o anlar izleyiciyi ve diğer yarışmacıları şoke ederken, Damla Saçıkara hem Tuğba'ya hem de kaynanası Nuray Hanım'a demediğini bırakmadı. Detaylar ise haberimizde...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Nuray'ın gelininden şoke eden açıklamalar! Damla Saçıkara Tuğba ve kaynanaya zehir zemberek sözlerle yüklendi Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla Saçıkara, eski kayınvalidesi Nuray Hanım'ı yeni yarışmacı Tuğba'nın yanında görünce stüdyoya telefonla bağlanarak sert açıklamalarda bulundu. Damla Saçıkara, kayınvalidesi Nuray Hanım'ı Tuğba ile stüdyoda görünce şoke olduğunu belirtti. Damla, Nuray Hanım'a yönelik 'Sen beni bulamadığın için Tuğba'yı bulmak için gittin oraya herhalde' gibi ifadeler kullandı. Damla, kayınvalideli-gelin ilişkisini tamamen bitirdiğini söyledi. Damla, yeni sezona yeni kayınvalidesi ile katılacağını duyurdu. Damla, Tuğba'ya 'Benim kayınvalidem vicdan azabı gibidir, üstüne oturur kalkamazsın' dedi. Damla, Nuray Hanım'a 'Bizi kaç altına kaç çeyreğe sattın anne sen?' diye sordu.

GELİNİM MUTFAKTA NURAY'IN GELİNİNDEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde Damla Saçıkara'nın telefonla bağlanarak söylediği sözler ve yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.

13 Nisan Pazartesi günü stüdyoya yeni kayınvalidesi Nuray Hanım'la gelen Tuğba, 'Nuray kayınvalideme çok güveniyorum. Keşke en başında onunla gelseydim' diyerek, yeni kaynanasından çok memnun olduğunu dile getirmişti. Gözler eski gelin Damla'yı ararken, Damla Saçıkara bugün jet hızıyla yarışmaya bağlandı ve kayınvalidesine ateş püskürdü.

DAMLA SAÇIKARA'DAN TUĞBA VE KAYNANAYA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Gelinim Mutfakta'ya 14 Nisan Salı günü kayınvalide Nuray Hanım'a özel bir video gönderen Damla, sözlerine Nuray Hanım diyerek başladı. Kayınvalide ve gelin ilişkisini tamamen bitirdiğini söyleyen Damla, yeni sezon için birlikte katılmayı düşündüğü kayınvalidesi Nuray'ı stüdyoda Tuğba'nın yanında görünce şoke olduğunu dile getirdi.

'Tuğba Hanım'ın çok iyi kayınvalidesi olmuşsunuz. Birbirinize çok yakışmışsınız. Sen beni bulamadığın için Tuğba'yı bulmak için gittin oraya herhalde. Sen yemekten ne anlarsın, Tuğba'yı bulmaktan ne anlarsın. 8 ay boyunca benim sırtımda yarı finale gittin. Tuğba seni 3 gün sonra sepetler zaten' diyen Damla, sözleriyle stüdyodaki herkesi adeta şoke etti.

YENİ SEZONA YENİ KAYINVALİDEMLE GELECEĞİM

Daha önce Gelinim Mutfakta'da Nuray Hanım'la yarışarak adından söz ettiren Damla Saçıkara'dan beklenmeyen hamle ise gecikmedi. Gelinim Mutfakta yeni sezona yeni kayınvalidesi ile katılacağını söyleyen Damla, izleyiciyi heyecanlandırırken, daha şimdiden Damla'nın yeni kayınvalidesinin kim olacağı merak konusu oldu.

TELEFONLA BAĞLANDI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Damla Saçıkara çektiği video ile yetinmeyerek, üstüne birde stüdyoya telefonla bağlandı. Gelinim Mutfakta'nın geçmiş sezonlarında dikkatleri üzerine toplayan Damla Saçıkara, 'Ben çalıştığım için, kayınvalidem sırf oraya torununa bakmak istemediği için oraya kaçtı.

Tuğba'da sende danışıklı dövüş yapıyorsunuz resmen rol yapıyorsunuz' sözleriyle hem Tuğba'ya hem de kaynanasına yüklenmeye devam etti. 'Bizi kaç altına kaç çeyreğe sattın anne sen?' diyen Damla Hanım, bu sözüyle tansiyonu zirve yaptı.

Tuğba'ya da ağır sözlerle yüklenen Damla Saçıkara, 'Tuğba, benim kayınvalidem vicdan azabı gibidir, üstüne oturur kalkamazsın' sözleriyle şok üstüne şok etti. Damla Hanım sert sözlerini sarf ettikten sonra, Tuğba ve kaynanası Nuray Hanım'a mutluluklar dileyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Gelinim Mutfakta'nın ilerleyen bölümlerinde Tuğba, kayınvalide Nuray ve Damla arasında gerilimin şiddetinin ne duruma geleceği ise şimdiden merak konusu.