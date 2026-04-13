Gelinim Mutfakta Nurten ilk günden kriz çıkardı, stüdyoyu terk etti! Nurten Kuşatan Gelinim Mutfakta'yı bırakacak mı?

Kanal D'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta'ya dahil olan 3. sezon şampiyonu Aysun ve kayınvalidesi Nurten, haftanın ilk günü yaşadıkları tartışmalarla ekranlara damga vurdu. Gelin ve kayınvalide Gelinim Mutfakta'da tam 7 ay sonra ilk defa yan yana geldi. Aralarında küslük olduğu ortaya çıkan Aysun ve Nurten Kuşatan, Aslı Hünel'in de araya girmesiyle arayı bir nebze yumuşatsa da, programın sonuna doğru mutfakta kriz çıktı. Stüdyoyu bir hışımla terk eden Nurten Hanım'ın Gelinim Mutfakta'ya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 13 Nisan Pazartesi Aysun ve kayınvalidesi Nurten Hanım arasında ne yaşandı. Gelinim Mutfakta Nurten, yarışmadan ayrılacak mı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta'ya katılarak geniş yankı uyandıran 3. sezon şampiyonu Aysun ve kaynanası Nurten Hanım, arasında ilk günden ipler iyice gerildi.

7 aydır küs olan gelin ve kayınvalide, Gelinim Mutfakta stüdyosunda yüzleşti. '7 aydır yalnızım ben. Kayınvalidem ne aradı ne sordu' diyen Aysun, kayınvalidesine oldukça kırgın olduğunu dile getirdi.

Nurten Hanım ise bu süre zarfında annesini kaybettiğini ve birçok acı yaşadığını dile getirdi. Aysun'un yarışmaya geldiğinden beri yüzüne bakmadığını söyleyen Nurten Hanım, bunu hak etmediğini söyledi.

Nurten Hanım'ın tuttuğu evin kentsel dönüşüme girmesi sonrası kapıda kalan Aysun 'Kayınvalidem bunu bile bile bize o eve tuttu. Dışarda kalıp ona muhtaç olmamı istedi' diyerek kaynana Nurten Hanım'a yüklendi.

Kaynana gelin arasında bu büyük hesaplaşma, Nurten Hanım'ın stüdyoyu terk etmesiyle son buldu. Gelinim Mutfakta Aysun ise 'Haksız olanın sesi yükselir' diyerek, Nurten Hanım'ın bu hareketine tepki gösterdi.

Kanal D'nin altın dağıtan yarışma programı yaptığı değişiklikle altın miktarını da artırdı. Her gün çeyrek altın veren Gelinim Mutfakta'da artık gelinler gün sonunda yarım altın kazanacak.

Bununla beraber Cuma günü de tam 15 altın bilezik haftalık performansı en yüksek olan geline gidecek. Güçlü isimlerin bulunduğu Gelinim Mutfakta'ya bugün başlayan Nurten Hanım'ın ise gelinine bu resti ekran başındakileri şoke etti.

Stüdyo dışına çıkarak gelini Aysun'a demediğini bırakmayan Nurten Hanım'ın, gelin Aysun'a kötü bir söz dememek için stüdyo dışına çıktığı öğrenildi.

Sinirlerini yatıştırarak yeniden stüdyoya gelen Nurten Hanım; 'Hala titriyorum. Duygularımı ben yoğun yaşıyorum. Aysun kılavuzunu değiştirsin. Bu tavır ve hareketi ben hak etmiyorum' diyerek Aysun'a yüklenmeye devam etti. Aysun'un bu hareketleri devam ettikçe, yarışmada kalmayacağını söyleyen Nurten Hanım'ın Gelinim Mutfakta'daki akıbeti ise şimdiden merak konusu.