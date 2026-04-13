Aslı Hünel'in eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün dengeler baştan sona yeniden yazıldı. Yeni yarışmacılarla birlikte Tuğba Duman'ın da kayınvalidesi değişti. Süheyla Hanım'la yarışma boyunca Tuğba ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Gelinim Mutfakta'dan geçen hafta ayrılan Süheyla Hanım yerine bugün öyle bir kayınvalide geldi ki, ekran başındakiler dondu kaldı. Tuğba'nın yeni kayınvalidesi Nuray Hanım, kısa sürede milyonların dikkatini çekerken, üç sezondur ara ara gelinim Mutfakta'da yarıştığı ortaya çıktı. Peki Gelinim Mutfakta Tuğba'nın yeni kayınvalidesi Nuray kim? Nuray Gülal daha önce Gelinim Mutfakta'da kimle yarıştı? İşte şoke eden detaylar...
Gelinim Mutfakta 13 Nisan Pazartesi günü ekranlara adeta damga vurdu. Fenomen yarışmacıların aynı anda yarıştığı Gelinim Mutfakta'da Süheyla Hanım'ın gidişi sonrası 4. kayınvalide ile yarışmaya devam eden Tuğba'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Tuğba, yarışmaya Nuray Gülal ile birlikte devam etme kararı aldı.
Gelinim Mutfakta'nın sadık izleyicilerinin yakından tanıdığı Nuray Hanım, aslında geçmiş sezonlarda yoğun ilgi görmüş bir kayınvalide.
Daha genç ve dinamik tarzıyla hem ekran başındakilerin hem de Aslı Hünel'in dikkatini çeken Nuray Hanım için Tuğba'da övgü dolu sözler söyledi. 'Keşke en başından beri Nuray ablayla yarışsaydım. Ona çok güveniyorum. Nuray kayınvalidemle artık sırtım yere gelmez. İstediği kadar fenomenler gelsin, bize zarar veremez' diyen Tuğba, gün sonunda ise sıralamada 3. olarak yer aldı.
Gelinim Mutfakta yeni sezonda en son Süheyla Hanım ile yarışan Tuğba, bu defa daha önce yarışmada Damla'nın kayınvalidesi olarak bulunan Nuray Hanım'la yoluna devam ediyor.
2001 doğumlu olan Damla Saçıkara'nın kayınvalidesi olan Nuray Hanım, Gelinim Mutfakta'nın 781. bölümüyle hafızalara kazınmıştı. 18 Ekim 2021 tarihinde yarışmaya dahil olan Nuray Gülal ve gelini Damla Saçıkara, 29 Ekim 2021 tarihinde de düşük puanları sonucu yarışmadan elenmişlerdi.
Gelinim Mutfakta yeni sezonda ekran başındakileri şoke eden karar sonrası, yarışmaya Tuğba'nın kayınvalidesi olarak yeniden gelen Nuray Hanım'ın gelini Damla ise merak konusu oldu. 'Damla da yarışmaya gelecek' diyen Nuray Hanım, heyecanı ve merakı daha da artırdı. Bununla beraber, Damla Saçıkara'nın eski kayınvalide Nuray Hanım'ın başka bir gelinle yarışmasına ne tepki vereceği de merak ediliyor. Şimdi tüm gözler Gelinim Mutfakta yarın yayınlanacak bölümünde neler yaşanacağına çevrildi.
Gelinim Mutfakta'da artık her gün çeyrek altın değil, yarım altın dağıtılıyor. Yarışmanın ilk yarım altını alan gelini ise Fatoş oldu. İşte puan tablosu...
|İsim
|Puan
|Fatoş
|22
|Aysun
|16
|Tuğba
|10
|Hatice
|6