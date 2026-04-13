Kanal D ekranlarına damga vuran Gelinim Mutfakta'da Sultanlar haftası başladı. Formatını tamamen değiştiren Gelinim Mutfakta, artık her gün yarım altın dağıtıyor. Gelinim Mutfakta'ya Pazartesi günü itibarıyla dönüş yapan isim Aysun ise ekranlarda fırtına gibi esti. Kayınvalidesi Nurten Hanım'la daha ilk günden birbirine giren Aysun, milyonların ilgisini yeniden çekmeyi başarırken, Aysun ve Nurten Hanım arasında ne yaşandığı da oldukça merak edildi. Peki Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kimdir, kaç yaşındadır? İşte Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelini Aysun ve kayınvalidesi Nurten Hanım hakkında merak edilen tüm detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Aysun kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Aysun ve kayınvalide Nurten arasında ne yaşandı? Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Sultanlar haftası başlamış ve yeniden dönüş yapan gelin Aysun ile kayınvalidesi Nurten Hanım arasındaki gerginlik dikkat çekmiştir. Gelinim Mutfakta, formatını değiştirerek her gün yarım altın dağıtmaya başlamıştır. Aysun Kuşatan, 30 yaşında, Sakarya doğumlu ve 1.68 boyundadır. Aysun, daha önce 130'un üzerinde altın bilezik kazanmış ve bir hafta içinde 101 puanla rekor kırmıştır. Aysun ve kayınvalidesi Nurten Hanım'ın 7 aydır görüşmedikleri ortaya çıkmıştır. Aysun, kayınvalidesinin ev taşıma sürecinde doğru yönlendirme yapmadığını ve yaşadıkları zorlukları anlatmıştır. Aysun, şu anda oturduğu evinde doğalgaz ve elektriğin olmadığını belirtmiştir.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Gelinim Mutfakta stüdyosuna 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yeniden adım atan Aysun Kuşatan, Sakarya doğumludur ve şu anda 30 yaşındadır.

1996 yılında dünyaya gelen Aysun Kuşatan, el lezzeti ve mutfak bilgisiyle kısa sürede milyonların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Şıklığı ile izleyici tarafından ilgi gören Aysun, 1.68 boya sahiptir. Aysun Kuşatan Gelinim Mutfakta'da adını altın harflerle yazdırmayı başarmış bir isimdir. Toplam 130'un üzerinde altın bilezik kazanan Aysun, aynı zamanda bir hafta içinde 101 puanla rekora koşmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN VE KAYINVALİDESİ NURTEN ARASINDA NE YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta 7. sezon şampiyonlar haftasında yarışmada yeniden adından söz ettiren Aysun, kayınvalidesi Nurten Hanım'la daha ilk günden birbirine girdi. Hal böyle olunca Gelinim Mutfakta izleyicisi de 'Aysun ve kaynana Nurten arasında ne yaşandı?' sorusunu gündeme getirdi.

Yarışmaya ayrı araçlarla gelip, ayrı kulislerde hazırlanan gelin ve kayınvalide, Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel'in de dikkatini çekti. Aysun ve Nurten Hanım arasında küslüğe el atan Aslı Hünel, bu küslüğün sebebini de ortaya çıkardı.

7 AYDIR GÖRÜŞMEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gelinim Mutfakta'ya bugün gelen Aysun, kayınvalidesi Nurten Hanım'a dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Nurten Hanım ise, Aysun'un kendisini 7 aydır arayıp sormadığını ve kendisinin de bu duruma gurur yapıp, gelinine geri dönüş yapmadığını söyledi. Aysun Kuşatan, içinde yaşadığı kırgınlığı ve 7 aydır kayınvalidesini aramamasının sebebini anlattı.

' Bir ara ev taşımak zorunda kaldık. Annem bize ev bulduğunu söyledi. Ancak bulduğu ev çok eski ve hemen onun altındaki daireydi. Ben o evi istemedim. Sonra bize Sakarya'da kendi yazlığına gidebileceğimiz söyledi. Ancak eşimin işi ve çocuğumun okulundan dolayı oraya da gidemedik.

Son olarak bir ev daha görmemizi istedi. Evi çok beğendik ve tuttuk. Ancak ev için, 1 sene sonra kentsel dönüşümden sebep yıkılma kararı alındığını öğrendik. Annem bunu biliyormuş ve bize söylemedi' diyen Aysun, bu durumdan dolayı çok zor günler geçirdiğini söyledi.

NE DOĞALGAZIM VAR, NE ELEKTRİĞİM

Gelinim Mutfakta şampiyonu Aysun Kuşatan, şuan da oturdukları evinin ne doğalgazı ne de elektriği olduğunu söyledi. Çok zor durumlardan geçtiğini ve kayınvalidesinin her gün evinin altından geçmesine rağmen, kapısını bile çalmadığını söyleyerek, kayınvalidesine sitem etti.

Gelinim Mutfakta'nın önceki sezonlarda anne-kız gibi olan isimleri Aysun ve Nurten Hanım'ın yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak ediliyor.