Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'de Kanal D ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Hem yarışmacıları hem de izleyiciyi heyecanlandıran duyuru ise sunucu Aslı Hünel'den geldi. Altınların kapış kapış gideceği Gelinim Mutfakta stüdyosu son zamanlarda üst üste gelen format değişikliği ile gündeme bomba gibi düştü. Yeni formatta gelinler servet kazanırken, kayınvalideler de altınlardan nasibini alacak. Peki Gelinim Mutfakta yeni formatında ne kadar altın verilecek, büyük ödül ne olacak? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'nın yeni formatında altın yağacak! Büyük ödülü duyan kulaklarına inanamadı Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni bir format değişikliği ile artık gelinler ve kayınvalideler daha fazla altın kazanacak. Yeni formatta her gün bir geline yarım altın verilecek. Cuma günleri tam 15 altın bilezik dağıtılacak. Haftanın en başarılı kayınvalidesine de ajda bilezik verilecek. Aylık toplam 2 milyon TL ödül dağıtılacak. 3 Nisan 2026 Cuma günü 10 altın bileziği Cansu kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ FORMATINDA ALTIN YAĞACAK!

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da heyecan hiç olmadığı kadar yaşanacak. Yeni formatıyla sosyal medyanın gündeminde yer alan Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün çeyrek altın verirken, Cuma günü tam 10 altın bilezik dağıtmaya devam ediyordu.

Ancak Gelinim Mutfakta'nın yeni formatında stüdyoda altınlar resmen yağmur gibi yağacak, gelinler altınlara boğulacak.

Aslı Hünel tarafından duyurulan yeni formatta ise Gelinim Mutfakta'da artık her gün yarım altın bir geline gidecek ve Cuma günü tam 15 altın bilezik verilecek. Bu yeni formatta bir diğer dikkat çeken detay ise kayınvalidelerin de altınlardan nasibini alıyor olması. Haftanın en başarılı kayınvalidesine ajda bilezik gelecek.

Rekabetin dozu artık stüdyoda alev alırken, yarışmanın yeni formatı şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BÜYÜK ÖDÜL 2 MİLYON TL!

Kanal D'nin reytinglere oynayan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yenilikler peş peşe geliyor. Altın vermeye doymayan Gelinim Mutfakta, çıtayı daha da yükseltti.

Rekabetin hiç eksik olmadığı yarışma programında artık mutfak giderek hareketleniyor. Aylık 2 milyon TL ödül dağıtan yarışma programı, Gelinim Mutfakta'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu yeni formatla yine adından söz ettirdi.

GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 3 Nisan 2026 Cuma günü 10 altın bileziği koluna takan isim Cansu oldu.

Cansu - 77

Tuğba - 76

Alime - 67

Fatoş - 59