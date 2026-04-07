Gelinim Mutfakta Fatoş ve Tuğba'dan Alime'ye sert gönderme! Dudak dolgusu alay konusu oldu

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta 7 Nisan Perşembe günü yayınladığı bölümle sosyal medyada gündem oldu. Tartışmaların bir an olsun dinmediği Gelinim Mutfakta'da yakın arkadaş oldukları bilinen Tuğba ve Alime'nin arası açıldı, Fatoş'un Alime'nin dudak dolgusunu tiye aldığı o anlar stüdyoyu birbirine kattı. Alime, tüm bu görüntüler sonrası sinir krizi geçirdi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Son zamanlarda dudak dolgusu ile konuşulan Alime, 'Benim sorunlarımla dalga geçiliyor' diyerek yapılanlara sert tepki gösterdi. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar...

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan bir şaka stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Tuğba ve Alime, yarışma boyunca yakınlıklarıyla dikkatleri çekmişti. Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan Fatoş ise yaptığı hamleyle, ikilinin arasını açtı.

Tuğba ve Fatoş'un Alime'nin dudak dolgusun yaptığı çekime kayınvalidelerden de büyük tepki geldi. 'Fatoş içerik üreticisi olduğu için ona destek olmak istedim' diyen Tuğba, yaptıkları çekimin sadece şaka amaçlı olduğunu ve stüdyoda modun yükselmesi için yapıldığını dile getirdi. Alime'nin oldukça sinirini bozan görüntüler ise stüdyoda gerilimi zirve yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da, kendisine yönelik yapılan bu çekimin sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Alime, hem Tuğba'yı hem de kayınvalidesini de ağlattı.

'Çok zoruma gitti bu yapılan. Geldiğimde buraya Tuğba bana çok destek olmuştu. Buraya geldiğimden beri kimseye güvenmedim. Ama Tuğba bana çok destek oldu ve bunu yapmasını hiç beklemiyordum' diyerek resmen hıçkırıklara boğuldu.

Gelinim Mutfakta'da tüm bu yaşananlar sonrası çeyrek altın kazanan gelin ise Fatoş oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da 7 Nisan Perşembe oluşan puan tablosu...

Fatoş - 18

Cansu - 17

Tuğba - 15

Alime - 7