Aslı Hünel'in eğlenceli ve başarılı sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da heyecan ve rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14:00'da yeni bölümü yayınlanan Gelinim Mutfakta'da genellikle gelin ve kayınvalide arasında yaşandığı söylenen tüyo iddiaları, bugün ters köşe yaptı. İki kayınvalidenin birbirine yazdığı mesajların stüdyoda yayınlanması sonrası kafalar karıştı. Süheyla Hanım ve Suzan Hanım arasında ne oldu? Gelinim Mutfakta'da Süheyla ve Suzan tüyolaştı mı? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da şoke eden tüyolaşma! Kayınvalidelerin gizli mesajları ifşa oldu Gelinim Mutfakta programında, Süheyla Hanım'ın verdiği puanlama sonrası kayınvalideler Suzan Hanım ve Süheyla Hanım arasında mesajlaşma iddiaları yaşandı. Süheyla Hanım, gelinlerin tariflerine 5-3-1-1 puanlama verdi ve Fatoş'a 1 puan vermesiyle tansiyon yükseldi. Suzan Hanım, Süheyla Hanım'ın kendisine yazdığı mesajları ortaya çıkararak kandırıldığını iddia etti. Program sunucusu Aslı Hünel olaya müdahale etti ve Suzan Hanım'ın telefonundaki mesajlaşmalar stüdyoda yayınlandı. Mesajlaşmalarda Süheyla Hanım'ın mesajları silinmişken, Suzan Hanım'ın yazdıkları görüntülendi. Tüyo iddiası kanıtlanamadığı için yarışmada herhangi bir diskalifiye yaşanmadı.

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümüne Süheyla Hanım'ın yaptığı puanlama damga vurdu. Gizli mesajları ifşa eden puanlama sonrası ortalık birbirine girdi.

Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler çeyrek altın almak için Marry Me Chicken tarifini en lezzetli şekilde sunmak için tezgah başında bir an olsun rekabeti elden bırakmadı.

Haftanın ilk günü çeyreği yakasına takıp tüm hafta moralini yüksek tutmayı hedefleyen gelinler, tadım masasında yapılan puanlamalara karşı zaman zaman sert tepki gösterebiliyor. Ancak Gelinim Mutfakta'da bugün hiç görülmemiş bir tüyolaşma iddiası ortalığı karıştırdı.

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi Süheyla Hanım, tadım masasına gelerek 5-3-1-1 puanlamasıyla gelinlerin tepkisini çekti. Ancak tansiyon, 1 verdiği tabaklardan birinin Fatoş olduğu ortaya çıkmasıyla alev aldı.

Gelinim Mutfakta'da kendi gelini Tuğba'ya 5 verip Fatoş'a 1 verince, kayınvalide Suzan Hanım yerinden fırlayarak, Süheyla Hanım'ın yanına jet hızıyla gitti. 'Sen bana oyun mu yaptın' diyen Suzan Hanım; 'Gelinime yüksek puan vereceğini söyledin. Sen beni kandırdın' sözleriyle, stüdyodaki herkesi resmen şoke etti.

'Bana dün mesaj attın. Seninle mesajlaştık, bana resmen kumpas kurdun ve beni işlettin' diyen Suzan Hanım ve Süheyla Hanım arasında ağza alınmayacak sert sözler karşılıklı geldi. Olaya Aslı Hünel el attı ve gerçek ortaya çıktı.

'Dün akşam bana Süheyla Hanım bana mesaj attı. Ben senin gelinine yüksek puan vericem ve seninle gelininin arası düzelecek' diyen Suzan Hanım'ın telefonundaki mesajlaşmalar stüdyoda yayınlandı.

Gelinim Mutfakta'da ortaya çıkan mesajlarda Süheyla Hanım'ın yazdığı mesajlar silinirken, Suzan Hanım'ın yazdıkları ise görüntülendi.

Tuğba'ya 5 puan veren Suzan Hanım, Süheyla Hanım'a kendi gelinine 1 verdiği için ateş püskürdü. Süheyla Hanım kesinlikle söylenenleri kabul etmezken, Suzan Hanım ise kandırıldığını iddia etti. Ancak Süheyla Hanım'ın mesajları kendisi tarafından silindiği için ve tüyo iddiası kanıtlanamadığından, yarışmada herhangi bir diskalifiye olmadı.