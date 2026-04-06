Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor. Şu anki formatta yemekleri kayınvalideler ve Aslı Hünel puanlıyor. Bununla beraber kayınvalideler tabaklar arasında kendi gelinini bulmaya çalışıyor. Ancak yakın zamanda ekranlara geleceği konuşulan yeni uygulamayla birlikte tadım masasında halkın verdiği puanlamalar kritik önem taşıyacak. Peki bu değişiklik çeyrek altın mı kazandıracak? Gelinim Mutfakta'da tadım yapabilmek için ne yapmak gerekiyor? Gelinim Mutfakta izleyicisi çeyrek altın nasıl kazanacak? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta izleyici çeyrek altın kazanabilecek mi? Gelinim Mutfakta'da izleyici tadım nasıl yapacak, yeni kural ne? Gelinim Mutfakta programında yapılan yeni bir uygulamayla izleyicilerin tadım masasında yer alarak çeyrek altın kazanma şansı yakalayabileceği duyuruldu. Programa konuk olmak isteyen takipçiler, Gelinim Mutfakta'nın Instagram hesabındaki duyuru paylaşımının altına 'Gelmek istiyorum' yazacak. Bu yorumu yapanlar arasından seçim yapılacak ve seçilen izleyici programa konuk olarak davet edilecek. Stüdyoda tarafsız bir şekilde yemekleri tadacak olan izleyici, günün sonunda çeyrek altını kazanacak. Bu yeni uygulamanın amacı, adaletsiz puanlamaları ortadan kaldırmak. Uygulama henüz başlamadı ancak yakın zamanda ekranlarda izleyicilerin tadım masasında yer alması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA İZLEYİCİ ÇEYREK ALTIN KAZANABİLECEK Mİ?

Gelinim Mutfakta'da yapılan açıklamaya göre artık stüdyoya gelen izleyiciler de çeyrek altın sahibi olabilecek.

Aslı Hünel’in sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu bu yeni dönemde, 'Gelmek istiyorum' yazan takipçiler programa konuk olarak davet edilecek. Stüdyoda tarafsız bir şekilde yemekleri tadacak olan izleyici, günün sonunda çeyrek altını da yakasına takacak.

Yani sadece izlemekle kalmayıp, stüdyoda tadım yaparak çeyrek altını kazanma şansı yakalayacak. Şu an için bu uygulama henüz başlamadı ancak çok yakın zamanda ekranlarda Gelinim Mutfakta izleyicisini de tadım masasında görebiliriz.

Şu an için Gelinim Mutfakta yarışması eski sistemiyle devam ediyor. Kayınvalideler gelinlerinin tabağını bulmaya çalışırken, puanlamada zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Yeni kuralla birlikte bu tartışmaların tamamen biteceği düşünülüyor.

GELİNİM MUTFAKTA İZLEYİCİSİ TADIM NASIL YAPACAK, YENİ KURAL NE?

Yeni kurala göre izleyicinin stüdyoda tadım yapabilmesi için tek yapması gereken, Gelinim Mutfakta’nın Instagram hesabındaki duyuru paylaşımının altına 'Gelmek istiyorum' yazmak. Bu yorumu yapanlar arasından seçim yapılacak ve şanslı olan izleyici programa konuk olarak davet edilecek.

Stüdyoda yarışmacıların hazırladığı yemekleri tadarak, hiçbir baskı olmadan tamamen lezzete puan verilecek. Karşılığında da tadım yapan ve adaletli olan izleyici çeyrek altınla ödüllendirilecek. Gelinim Mutfakta'da daha önce hiç uygulanmayan bu yeni kuralın amacı ise adaletsiz puanlamaları ortadan kaldırmak.

Sosyal medyada 'Gelmek istiyorum' yorumları çığ gibi büyümeye devam ederken, Gelinim Mutfakta yeni formatı daha şimdiden heyecanı ikiye katlamış durumda.