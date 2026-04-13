Aslı Hünel'in eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta hem yeni formatı hem de yeni yarışmacılarıyla haftanın ilk günü ekranlarda fırtınalar gibi esti. Gelinim Mutfakta'nın unutulmaz yarışmacılarından Hatice Karabulut ve kayınvalidesi Hüsniye Karabulut, 13 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla stüdyoya adım attılar. Ekranlarda yeniden beliren gelin Hatice, izleyicinin radarına anında girerken, arama motorları da 'Gelinim Mutfakta Hatice kimdir?', 'Hatice Karabulut ve Hüsniye, Gelinim Mutfakta'da ne zaman yarıştı?' sorularının peşine düştü. İşte Hatice Karabulut hakkında merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Hatice Karabulut ve kayınvalide Hüsniye, Gelinim Mutfakta'da hangi sezon yarıştı? Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta programına katılan eski yarışmacılardan Hatice Karabulut ve kayınvalidesi Hüsniye Karabulut haftanın ilk günü dikkat çekti. Hatice Karabulut, 1993 doğumlu, ev hanımı ve 3 çocuk annesidir. Daha önce Gelinim Mutfakta'nın 5. sezonunda yarışmış ve şampiyon olmuştur. Hatice Karabulut, daha önceki yarışmasında kayınvalidesi Hüsniye Hanım ile tartışmaları ve el lezzetiyle gündeme gelmişti. 13 Nisan 2026 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'da yarım altını ilk alan yarışmacı Fatoş oldu. Haftanın ilk gününde puan durumu: Fatoş - 22, Aysun - 16, Tuğba - 10, Hatice - 6 olarak açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecan haftanın ilk günü adeta zirve yaptı. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kayınvalideler, izleyici tarafından merak konusu olurken, daha önce Gelinim Mutfakta'da yarışan Hatice Karabulut, program başlar başlamaz yoğun ilgiyle karşılandı.

Hafta içi her gün 14:00'da ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da yeniden boy gösteren Hatice Karabulut, 1993 yılında doğmuştur ve yarışmaya kayınvalidesi Hüsniye Karabulut ile katılmıştır.

Ev hanımı olan Hatice Karabulut'un 3 çocuğu bulunuyor. Daha önce katıldığı dönemde, kayınvalidesi Hüsniye Hanım'la yaptığı tartışmalarla gündemden düşmeyen ve el lezzetini milyonlara kanıtlayan Hatice Karabulut'un, yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

HATİCE KARABULUT VE KAYINVALİDE HÜSNİYE HANIM, GELİNİM MUTFAKTA'DA HANGİ SEZON YARIŞTI?

33 yaşında olan Hatice Karabulut, Gelinim Mutfakta'da daha önce 5. sezon yarışmış ve şampiyon olmuştur. 100'e yakın bilezik kazanan Hatice, Gelinim Mutfakta yarışmasının en çok kazanan gelinleri arasında yer almaktadır.

Kayınvalidesi Hüsniye Hanım'ın da gelini Hatice'nin tabağını sürekli bulup 5 puanı vermesi, Hatice'yi Gelinim Mutfakta'nın en zengin gelini yapmıştır. Yarışmanın ilk günü ise Hatice Karabulut, sıralamada sonda yer alarak, ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın haftanın ilk günü yarım altını ilk alan yarışmacı Fatoş olmuştur. İşte puan tablosu...

Fatoş - 22

Aysun - 16

Tuğba - 10

Hatice - 6