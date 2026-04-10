Editor
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta irmikli muska tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır şerbetiyle ağızda dağılıyor

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan irmikli muska tatlısı, hem pratik olmasıyla hem de kıyır kıyır şerbetiyle iştah kabarttı. Yarışmanın final gününden yapılan bu tatlı, evde çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. Peki Gelinim Mutfakta irmikli muska tatlısı nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte kıyır kıyır şerbetiyle ağızda dağılan irmikli muska tatlısı tarifi...

Gelinim Mutfakta irmikli muska tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır şerbetiyle ağızda dağılıyor
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 18:00
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 18:00

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı 'da bugün şahane bir tarif vardı. Her damağa hitap eden altın sarısı rengiyle gözleri de şenlendiren irmikli muska tatlısı, ekran başında bulunan izleyicinin dikkatini çekti. Tarifin yapılışı ve püf detayları için arama motorlarına yönelen izleyici için irmikli muska tatlısı tarifinin en pratik ve en lezzetli halini sizler için derledik. Peki irmikli muska tatlısı nasıl yapılır, içine hangi malzemeler konur? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta irmikli muska tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır şerbetiyle ağızda dağılıyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta programında ekranlara gelen, şerbetli bir tatlı olan irmikli muska tatlısı tarifi paylaşıldı.
Tarif için baklavalık yufka, irmik, süt, şeker, tereyağı, sıvı yağ ve isteğe göre fıstık veya ceviz içi kullanılıyor.
Şerbeti için su, şeker ve limon suyu kullanılarak hazırlanıyor.
Tatlı, hazırlanan irmikli harcın yufkaya sarılıp fırınlandıktan sonra soğuk şerbetle buluşturulmasıyla yapılıyor.
İdeal bir tatlı için şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerektiği belirtiliyor.
İrmikli muska tatlısının buzdolabında hava geçirmeyen bir kapta 3-4 gün taze kalabileceği bilgisi veriliyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA İRMİKLİ MUSKA TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbetli tatlıların en lezzetlisi irmikli muska tatlısı, özellikle çay saatlerinin en çok aranan tarifleri arasında yer alıyor. İrmiğin kıvamı, yufkanın çıtırlığıyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Siz de kendi mutfağınızda irmikli muska tatlısı yapmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan tam malzeme listesi şu şekilde;

Hamur ve dış kaplama için:

10-12 adet baklavalık yufka

100 gram eritilmiş tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç dolgusu için:

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı Antep fıstığı ya da isteğe göre ceviz içi

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

Mutfağınızda irmikli muska tatlısı yapmak istiyorsanız öncelikle su ve şekeri bir tencereye koyup kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu da ilave ederek, kısık ateşte 10 ila 15 dakika daha kaynatın. Ardından ocağı kapatıp şerbeti tamamen soğumaya bırakın.

Sütü, irmiği ve şekeri tencereye alarak, topaklanmaması için sürekli karıştırarak, koyu bir puding kıvamı alana kadar pişirin. Ocaktan indirdikten sonra ara ara karıştırarak oda sıcaklığına getirin. Eğer lezzetini bir üst seviyeye taşımak isterseniz, içine bir avuç dolusu dövülmüş Antep fıstığı veya ceviz ekleyebilirsiniz.

Eritilmiş tereyağı ile sıvı yağı harmanlayın ve altın sarısı bir karışım elde edin. İlk kat baklavalık yufkayı serin ve her noktasına bu karışımdan fırça yardımıyla güzelce bir sürün. İkinci yufkayı da üzerine kapatıp aynı işlemi tekrarlayın.

Yağlanmış yufkaları, yaklaşık 4 parmak genişliğinde olacak şekilde boydan boya şeritlere bölün. Her şeridin uç kısmına birer tatlı kaşığı irmikli karışımdan koyun ve üzerine biraz fıstık dökün. Daha sonra da yufkayı bir sağa bir sola devirerek, o meşhur üçgen yani adını da aldığı muska şeklinde olana kadar katlayın.

Hazırladığınız muskaları tepsiye dizin. Kalan yağı üzerlerine gezdirin. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında, üzerleri altın gibi parlayıp nar gibi kızarana kadar, bu ortalama 20 ila 25 dakikaya denk geliyor, pişirin.

Son olarak fırından çıkan muskaların üzerine hazırladığınız ve soğuttuğunuz şerbeti dökün. Şerbeti döktüğünüz zaman çıtırdı sesi gelmesi gerekiyor. Bu tatlınızın kıvamı açısından oldukça kritiktir. Şerbetini tamamen çekip dinlendiğinde, irmikli muska tatlınızı komşularınıza servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İRMİKLİ MUSKA TATLISININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Tatlı fırından yeni çıkmış sıcakken, şerbet tamamen soğuk olmalı. Böylece yufkalar dağılmaz ve kıyır kıyır bir tatlı yersiniz. Ayrıca yağladıktan sonra yufkaların kurumaması için hızlı davranın. Kuruyan yufkalar sarılırken çatlayabilir.

Son olarak tatlıların altının ve üstünün eşit pişmesi için tepsiyi fırının orta rafına yerleştirmenizde fayda var. Üzeri kızarırken içinin çiğ kalmaması için 180 derece ise ideal ısı olarak kabul ediliyor.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

İrmikli muska tatlısı kaç gün dayanıyor?

Buzdolabında ve hava geçirmeyen bir kapta tutarsanız 3 ila 4 gün taze kalabilir.

Şerbet sıcak dökülürse ne olur?

Tatlının üzerine şerbet sıcak olarak döküldüğü zaman yufkalar yumuşar ve dağılır.

