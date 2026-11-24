Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, yeni yarışmacılarıyla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 23 Kasım 2026 tarihinde ekrana gelen bölümde yarışmaya katılan Sevgi Acar, kayınvalidesi Renk Çiçek ile birlikte mutfağa girdi. Kastamonu'dan gelen yeni gelinin hayatına ilişkin ayrıntılar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta Sevgi Acar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Yeni Gelin Sevgi Acar Kimdir, Kaç Yaşında? Gelinim Mutfakta Sevgi Acar Ne İş Yapıyor? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına 23 Kasım 2026 tarihinde kayınvalidesi Renk Çiçek ile katılan yeni yarışmacı Sevgi Acar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler paylaşıldı. 32 yaşında olan Kastamonulu Sevgi Acar, daha önce doktor asistanı olarak çalışmıştır. Yarışmaya katıldığı dönemde bir yıllık evli olan Acar, görümcesinin aracılığıyla tanıştığı eşiyle yaklaşık bir ay içinde evlenmiştir. Sevgi Acar'ın 54 yaşındaki kayınvalidesi Renk Çiçek, yarışmanın ilk gününde gelinini bularak ona 5 tam puan vermiştir.

GELİNİM MUTFAKTA SEVGİ ACAR KİMDİR?

Sevgi Acar, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programına 23 Kasım 2026 tarihinde katılan yarışmacılardan biridir. Yarışmaya kayınvalidesi Renk Çiçek ile birlikte dahil olan Acar, ilk bölümünden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Kastamonulu olduğu belirtilen Sevgi Acar, programda kendisi ve aile hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla da merak uyandırdı.

GELİNİM MUTFAKTA SEVGİ ACAR KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Sevgi Acar'ın 32 yaşında olduğu belirtildi. Yarışmaya katıldığı sırada bir yıllık evli olduğunu paylaşan Acar'ın yaşı, programın ardından izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı.

SEVGİ ACAR NE İŞ YAPIYOR?

Sevgi Acar'ın mesleğiyle ilgili paylaşılan bilgilere göre kendisi daha önce doktor asistanı olarak çalıştı. Yarışmaya katılmasıyla birlikte mesleği ve yaşamına dair ayrıntılar da izleyicilerin ilgisini çekti.

SEVGİ ACAR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sevgi Acar evlidir. Yarışmaya katıldığı dönemde bir yıllık evli olduğunu belirten Acar, eşiyle tanışma ve evlilik sürecine ilişkin de dikkat çeken bir hikaye paylaştı. Eşiyle tanışmalarında görümcesinin aracı olduğunu anlatan Sevgi Acar, tanışmalarının ardından yaklaşık bir ay içinde evlendiklerini aktardı.

GELİNİM MUTFAKTA SEVGİ ACAR'IN KAYINVALİDESİ RENK ÇİÇEK KİMDİR?

Sevgi Acar, yarışmada kayınvalidesi Renk Çiçek ile birlikte mücadele ediyor. 54 yaşında olduğu belirtilen Renk Çiçek, geliniyle birlikte mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Yarışmanın ilk gününde gelinini bulan Renk Çiçek, ona 5 tam puan vererek dikkat çekti.