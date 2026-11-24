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İstanbul
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, yeni yarışmacılarıyla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 23 Kasım 2026 tarihinde ekrana gelen bölümde yarışmaya katılan Sevgi Acar, kayınvalidesi Renk Çiçek ile birlikte mutfağa girdi. Kastamonu'dan gelen yeni gelinin hayatına ilişkin ayrıntılar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta Sevgi Acar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
Sevgi Acar, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programına 23 Kasım 2026 tarihinde katılan yarışmacılardan biridir. Yarışmaya kayınvalidesi Renk Çiçek ile birlikte dahil olan Acar, ilk bölümünden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Kastamonulu olduğu belirtilen Sevgi Acar, programda kendisi ve aile hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla da merak uyandırdı.
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Sevgi Acar'ın 32 yaşında olduğu belirtildi. Yarışmaya katıldığı sırada bir yıllık evli olduğunu paylaşan Acar'ın yaşı, programın ardından izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı.
Sevgi Acar'ın mesleğiyle ilgili paylaşılan bilgilere göre kendisi daha önce doktor asistanı olarak çalıştı. Yarışmaya katılmasıyla birlikte mesleği ve yaşamına dair ayrıntılar da izleyicilerin ilgisini çekti.
Sevgi Acar evlidir. Yarışmaya katıldığı dönemde bir yıllık evli olduğunu belirten Acar, eşiyle tanışma ve evlilik sürecine ilişkin de dikkat çeken bir hikaye paylaştı. Eşiyle tanışmalarında görümcesinin aracı olduğunu anlatan Sevgi Acar, tanışmalarının ardından yaklaşık bir ay içinde evlendiklerini aktardı.
Sevgi Acar, yarışmada kayınvalidesi Renk Çiçek ile birlikte mücadele ediyor. 54 yaşında olduğu belirtilen Renk Çiçek, geliniyle birlikte mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Yarışmanın ilk gününde gelinini bulan Renk Çiçek, ona 5 tam puan vererek dikkat çekti.