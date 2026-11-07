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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:44

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

Türk televizyon tarihine damga vuran birbirinden başarılı projelere imza atan Güliz Kucur, hayatını kaybettiği haberleriyle gündeme geldi. Usta senaristin özel hayatına ilişkin detaylar da merak edildi. Vefat haberinin ardından magazin gündeminde büyük ses getiren Güliz Kucur'un neden hayatını kaybettiği de araştırılmaya başlandı. Peki, Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:44

, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi Türk televizyon tarihinde büyük bir yer edinin projelerin senaristliğini üstlenen Güliz Kucur, hayatını kaybetti. Televizyon dünyasında pek çok unutulmaz dizinin arkasında başarılı kalemiyle yerini alan ünlü senaristin vefat haberinin ardından özel hayatını araştırılmaya başlandı. Ölüm haberiyle hem sevenlerini hem de tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan Güliz Kucur'un kim olduğu merak edildi. Peki, Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı? Güliz Kucur neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı? Güliz Kucur hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Güliz Kucur'a dair bilinmeyenler...

GÜLİZ KUCUR KİMDİR?

Güliz Kucur, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazan birçok başarılı dizilerin senaristidir. Özellikle senarist kimliğiyle Türk televizyon tarihinde adını geniş kitlelere duyuran Kucur, yayınlandıkları döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran birbirinden başarılı dizilerin senaryosuna imza attı. Başarılı kariyeriyle ve ele aldığı yapımların senaristliğiyle adını geniş kitlelere duyuran usta isim, özel hayatını gözlerden uzak yaşadı.

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

Kariyeri boyunca birbirinden farklı projelerde görev alan Güliz Kucur, özellikle hemen herkesin büyük bir ilgiyle izlediği dizilerin senaristliğini üstlendi. Aile hikayelerinden drama kadar pek çok farklı eserde emeği geçen usta senarist, Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi unutulmaz projeleri kaleme aldı. Kucur, 1990'lı yılların başından 2020'ye kadar televizyon dizilerinde senarist olarak yer aldı.

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

GÜLİZ KUCUR KAÇ YAŞINDAYDI?

Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan ve 1965'te İzmir'de dünyaya geldiği bilinen Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Türk dizi tarihine damga vuran birçok unutulmaz dizinin yazarı Kucur, yayınlandıkları dönemlerde geniş kitlelerce izlenen projelere imza attı. Kaleme aldığı dizilerle izleyicilerin hafızasına kazınan Kucur, hayvansever kişiliğiyle de tanınıyordu.

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

GÜLİZ KUCUR NEDEN VEFAT ETTİ?

Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapıma, senaryolarındaki katkısıyla imza atan Güliz Kucur, bir dönem kanser tedavisi görmüştü. 2015 yılında İstanbul Şişli'de rezidans dairesinden atlayarak intihar etmek istediği iddia edilen reyting rekortmeni dizilerin senaristi Kucur, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yıllar geçmesine rağmen televizyon tarihinin dikkat çeken projeleri arasında yer alan birçok diziyi kaleme alan Kucur, vefat haberiyle hem sevenlerini hem de Türk sanat camiasını derin bir hüzne boğdu.

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

Birbirinden farklı hikayeleri büyük bir ustalıkla kaleme alan Güliz Kucur'un bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Kucur’un cenazesi bugün (7 Kasım Cumartesi) öğlen namazını müteakiben Hacı Sarıgül Camii’nden kaldırılacağı duyuruldu. Usta senaristin, kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı’nda defnedileceği bilgisi edinildi.

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

GÜLİZ KUCUR HANGİ DİZİLERİN SENARİSTLİĞİNİ YAPTI?

Kariyerinin ilk çalışmalarını 1993'lü yıllarda gerçekleştiren Güliz Kucur, Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi birbirinden başarılı yapımların senaristliğini üstlendi. Aile hikayelerinden drama kadar pek çok farklı eserde emeği geçen usta senarist, karakterleri ve hikayeleriyle izleyicilerin gönlünde yer edinen projeleri kaleme aldı.

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

Başarılı kariyeriyle ve ele aldığı yapımların senaristliğiyle adını geniş kitlelere duyuran Güliz Kucur, sadece senaristlik değil aynı zamanda hikâye ve senaryo taslağı gibi çalışmalara da yer verdi. Birçok dizinin hem senaryosunu hem de taslağını yazan Kucur, Türk televizyon tarihinde güçlü kalemiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Fotoğrafçılık Ana Sanat Dalı mezunu olan Kucur'un senaristliğini üstlendiği yapımlar şunlar:

Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?
  • Süper Baba
  • Deli Yürek
  • İkinci Bahar
  • Aliye
  • Yabancı Damat
  • Aynalı Tahir
  • Son Ağa
  • Küstüm Çiçeği
  • Kalk Gidelim

 

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ETİKETLER
#deli yürek
#yabancı damat
#süper baba
#Aliye
#Güliz Kucur
#Biyografi
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