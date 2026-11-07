Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi Türk televizyon tarihinde büyük bir yer edinin projelerin senaristliğini üstlenen Güliz Kucur, hayatını kaybetti. Televizyon dünyasında pek çok unutulmaz dizinin arkasında başarılı kalemiyle yerini alan ünlü senaristin vefat haberinin ardından özel hayatını araştırılmaya başlandı. Ölüm haberiyle hem sevenlerini hem de tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan Güliz Kucur'un kim olduğu merak edildi. Peki, Güliz Kucur kimdir? Güliz Kucur kaç yaşındaydı? Güliz Kucur neden vefat etti? Güliz Kucur hangi dizilerin senaristliğini yaptı? Güliz Kucur hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Güliz Kucur'a dair bilinmeyenler...

GÜLİZ KUCUR KİMDİR?

Güliz Kucur, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazan birçok başarılı dizilerin senaristidir. Özellikle senarist kimliğiyle Türk televizyon tarihinde adını geniş kitlelere duyuran Kucur, yayınlandıkları döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran birbirinden başarılı dizilerin senaryosuna imza attı. Başarılı kariyeriyle ve ele aldığı yapımların senaristliğiyle adını geniş kitlelere duyuran usta isim, özel hayatını gözlerden uzak yaşadı.

Kariyeri boyunca birbirinden farklı projelerde görev alan Güliz Kucur, özellikle hemen herkesin büyük bir ilgiyle izlediği dizilerin senaristliğini üstlendi. Aile hikayelerinden drama kadar pek çok farklı eserde emeği geçen usta senarist, Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi unutulmaz projeleri kaleme aldı. Kucur, 1990'lı yılların başından 2020'ye kadar televizyon dizilerinde senarist olarak yer aldı.

GÜLİZ KUCUR KAÇ YAŞINDAYDI?

Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan ve 1965'te İzmir'de dünyaya geldiği bilinen Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Türk dizi tarihine damga vuran birçok unutulmaz dizinin yazarı Kucur, yayınlandıkları dönemlerde geniş kitlelerce izlenen projelere imza attı. Kaleme aldığı dizilerle izleyicilerin hafızasına kazınan Kucur, hayvansever kişiliğiyle de tanınıyordu.

GÜLİZ KUCUR NEDEN VEFAT ETTİ?

Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapıma, senaryolarındaki katkısıyla imza atan Güliz Kucur, bir dönem kanser tedavisi görmüştü. 2015 yılında İstanbul Şişli'de rezidans dairesinden atlayarak intihar etmek istediği iddia edilen reyting rekortmeni dizilerin senaristi Kucur, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yıllar geçmesine rağmen televizyon tarihinin dikkat çeken projeleri arasında yer alan birçok diziyi kaleme alan Kucur, vefat haberiyle hem sevenlerini hem de Türk sanat camiasını derin bir hüzne boğdu.

Birbirinden farklı hikayeleri büyük bir ustalıkla kaleme alan Güliz Kucur'un bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Kucur’un cenazesi bugün (7 Kasım Cumartesi) öğlen namazını müteakiben Hacı Sarıgül Camii’nden kaldırılacağı duyuruldu. Usta senaristin, kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı’nda defnedileceği bilgisi edinildi.

GÜLİZ KUCUR HANGİ DİZİLERİN SENARİSTLİĞİNİ YAPTI?

Kariyerinin ilk çalışmalarını 1993'lü yıllarda gerçekleştiren Güliz Kucur, Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi birbirinden başarılı yapımların senaristliğini üstlendi. Aile hikayelerinden drama kadar pek çok farklı eserde emeği geçen usta senarist, karakterleri ve hikayeleriyle izleyicilerin gönlünde yer edinen projeleri kaleme aldı.

Başarılı kariyeriyle ve ele aldığı yapımların senaristliğiyle adını geniş kitlelere duyuran Güliz Kucur, sadece senaristlik değil aynı zamanda hikâye ve senaryo taslağı gibi çalışmalara da yer verdi. Birçok dizinin hem senaryosunu hem de taslağını yazan Kucur, Türk televizyon tarihinde güçlü kalemiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Fotoğrafçılık Ana Sanat Dalı mezunu olan Kucur'un senaristliğini üstlendiği yapımlar şunlar: