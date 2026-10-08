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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:17

İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?

Dilber Ay’ın eski eşi İbrahim Karakaş, tekrardan evlenmesini ardından gündemdekini yerini aldı. İbrahim Karakaş, özel hayatı ve kariyeriyle araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında İbrahim Karakaş hakkında merak edilenler yer aldı. Peki, İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:17

Türk halk müziğinin tanınmış isimlerinden biri olan Dilber Ay’ın eski eşi İbrahim Karakaş, tekrardan evlenmesinin ardından gündeme gelirken arama motorlarında da İbrahim Karakaş hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Özellikle de evlilik haberleriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Karakaş, yakından takip edilen isimler arasında yerini aldı. Peki, İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

İBRAHİM KARAKAŞ KİMDİR?

Ünlü isim Dilber Ay’ın eski eşi İbrahim Karakaş gündeme geliyor. 2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş’ın evlendiği ortaya çıktı. ’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Dilber Ay, sevenlerini derin bir hüzne boğarken şimdilerde eşi İbrahim Karakaş, evlilik haberlerinin ardından merak konusu oluyor.

İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?

Uzun yıllar Dilber Ay ile evli kalan İbrahim Karakaş, eşinin vefatından sonra derin bir hüzün duymuş, o dönemlerde de magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Kendisi hakkında kamuoyunda net bir bilgi kamuoyunda yer almazken İbrahim Karakaş’ın sadece Dilber Ay’ın eşi olduğu biliniyor.

İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?

Hatta İbrahim Karakaş hakkında Dilber Ay’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Sanatçının son günlerinde ilişkilerini anlattıkları dönemin magazin programları gündemde yer bulmuştu.

İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?

İBRAHİM KARAKAŞ KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Karakaş’ın kaç yaşında olduğu merak konusu olurken evlilik haberleriyle gündeme oturdu. Hatta eşi Dilber Ay’ın vefatının ardından ‘Daha evlenmem’ dediği iddia edilen İbrahim Karakaş, şimdilerde güzellik uzmanı Müge Zopun ile evlendiği bildirildi.

İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?

Doğum tarihi ya da doğu yılı hakkında net bir bilgi bulunmazken İbrahim Karakaş’ın şimdilerde 61 yaşında olduğu iddia ediliyor. Öyle ki evlendiği Müge Zopun, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmasıyla gerçekler ortaya çıktı.

İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?

İBRAHİM KARAKAŞ MESLEĞİ NEDİR?

Aslen Sivaslı olduğu bilinen İbrahim Karakaş’ın eğitim hayatı, mesleği ve doğduğu ilçeye ilişkin kamuoyuna yansıyan net bir bilgisi yok. Kamuoyunda kendisi hakkında bilgiler sınırlıyken İbrahim Karakaş’ın sadece Dilber Ay’la olan evliliğiyle gündeme geliyor. 

İbrahim Karakaş kimdir? İbrahim Karakaş kaç yaşında? İbrahim Karakaş mesleği nedir?

İkilinin ’da tanışmasının ardından evlenen çift, çeşitli programlara da beraber konuk oluyorlarmış. Çift 1998 yılında Almanya’da dünyaevine girerek o dönemlerde sevilerek takip edilen isimler arasında yer aldıkları biliniyor.

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ETİKETLER
#Sivas
#ankara
#dilber ay
#Almanya
#İbrahim Karakaş
#Müge Zopun
#Biyografi
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