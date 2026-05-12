İnan Kırdemir kimdir? İnan Kırdemir kaç yaşında? İnan Kırdemir hangi sanatçıların stilist danışmanı?

Moda, medya ve magazin dünyasının en sık konuşulan isimleri arasında yer alan İnan Kırdemir’in özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Özellikle moda alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren İnan Kırdemir, kişisel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Çok yönlü kariyeri ve uluslararası çalışmalarıyla adından söz ettiren İnan Kırdemir’in kim olduğu merak ediliyor. Peki, İnan Kırdemir kimdir? İnan Kırdemir kaç yaşında? İnan Kırdemir hangi sanatçıların stilist danışmanı? İşte detaylar…

Birbirinden ünlü isimlerle çalışan İnan Kırdemir, son zamanlarda moda, medya ve magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özellikle moda alanında yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettiren İnan Kırdemir’in özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Çok yönlü kariyeri ve uluslararası çalışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran İnan Kırdemir, modadan müziğe uzanan geniş bir yelpazede boy gösteriyor. Sosyal medyada ünlü isimlerle verdiği pozlar ve projeleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden İnan Kırdemir’in kişisel yaşantısı da merak ediliyor. Peki, İnan Kırdemir kimdir? İnan Kırdemir kaç yaşında? İnan Kırdemir hangi sanatçıların stilist danışmanı? İnan Kırdemir hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte İnan Kırdemir’e dair bilinmeyenler…

İnan Kırdemir kimdir? İnan Kırdemir kaç yaşında? İnan Kırdemir hangi sanatçıların stilist danışmanı?

Sanat tasarımcısı, stilist, müzisyen ve editör İnan Kırdemir'in moda ve medya dünyasındaki kariyeri ve özel hayatına dair merak edilenler aktarılıyor.
İnan Kırdemir, Liverpool Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun olmuş, yüksek lisansını ise Central Saint Martins'te sanat yönetmenliği üzerine yapmıştır.
Profesyonel kariyerine Hürriyet Gazetesi'nde moda ve tasarım editörü olarak başlayan Kırdemir, Vogue Türkiye ve GQ gibi dergilerde de görev almıştır.
1991 yılında Frankfurt'ta doğan Kırdemir, günümüzde 35 yaşındadır.
Müzik alanında da aktif olan Kırdemir, 11 yaşında keman çalmaya başlamış ve şarkıcılık kimliğiyle de öne çıkmaktadır.
İnan Kırdemir'in Hadise, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün ve Kerem Bürsin gibi sanatçılarla çalıştığı söylenmektedir.
İNAN KIRDEMİR KİMDİR?

İnan Kırdemir, sanat tasarımcısı, stilist, müzisyen ve editördür. Küçük yaşlardan itibaren sanat, moda ve medya alanlarına ilgi duyan Kırdemir, kariyeri boyunca birçok farklı işte görev aldı. Başarılı eğitim kariyerinin ardından adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Kırdemir, akademik geçmişiyle dikkatleri üzerine çekti.

Üniversitede lisans eğitimini Liverpool Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde tamamlayarak mezun olan İnan Kandemir, yüksek lisansını ise sanat yönetmenliği üzerine Central Saint Martins’te yaptı. Aldığı başarılı eğitimlerle moda, tasarım ve kreatif yönetim alanlarında zamanla uzmanlaşan Kırdemir, kariyerinde emin adımlarla ilerledi.

Eğitim hayatının büyük bir çoğunluğunu Londra’da geçiren İnan Kırdemir, profesyonel kariyerine Türkiye’de başladı. Hürriyet Gazetesi’nde moda ve tasarım editörü olarak görev alan ünlü modacı, daha sonra Vogue Türkiye ve GQ gibi uluslararası prestije sahip dergilerde içerik ve dijital editörlük yaptı. Kırdemir, kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere moda dünyasının önemli isimleriyle çalışarak sektörde adını geniş kitlelere duyurdu.

İNAN KIRDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Moda dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan İnan Kırdemir, 1991 yılında Frankfurt’ta dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 35 yaşında olan Kırdemir, Almanya’da doğdu ve eğitim hayatına Londra’da devam etti. Kariyerine Vogue Türkiye’de yıllar önce stajyer olarak başlayan Kırdemir, kapak röportajları, kreatif direktörlük, imaj danışmanlığı ve moda editörlüğü gibi çalışmalara imza attı.

Editörlük kariyerini Londra’ya taşıyan İnan Kırdemir, uzun yıllardır Londra'da yaşıyor ve moda sektöründe aktif şekilde yer alıyor. Kariyerini sadece editörlükle sınırlamayan Kırdemir, moda çekimleri, stil danışmanlığı, kreatif direktörlük ve marka iş birlikleri gibi çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde hem Londra’da hem de İstanbul’da hayatına devam eden Kırdemir, iki farklı ülkede de moda ve medya dünyasının nabzını yakından takip ediyor.

Çocukluğundan beri sanata ilgi duyan İnan Kırdemir, moda ve medya alanındaki başarısının yanı sıra müzik sektöründeki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. 11 yaşında keman çalmaya başlayan Kırdemir, şimdilerde hem başarılı bir stilist hem de şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor.

İNAN KIRDEMİR HANGİ SANATÇILARIN STİLİST DANIŞMANI?

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada birçok ünlü isimle bir arada bulunan İnan Kırdemir’in hangi sanatçıların stilisti olduğu merak ediliyor. Kariyerine sanat/tasarım uzmanı, moda editörü, kreatif danışman ve stilist olarak devam eden Kırdemir, moda dünyasındaki etkinliklerde sıkça görüntülenen ve adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Ünlü isimlerin stilisti ve kreatif danışmanı olarak sektörde yerini alan İnan Kırdemir’in, Hadise, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün ve Kerem Bürsin gibi sanatçılarla çalıştığı söyleniyor. Kırdemir, moda dergilerinde ünlülerin imaj danışmanı olarak da boy gösteriyor.

