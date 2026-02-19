İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? sorusu izleyiciler arasında merak konusu oldu. Sera Kutlubey, İnci Taneleri dizisinin ikinci sezonunda, hikâyede giderek ön plana çıkan Nehir karakteriyle dikkat çekiyor. Duygu yüklü sahnelerdeki başarılı performansı ve etkileyici güzelliğiyle öne çıkan oyuncu, sosyal medyada da aktif bir profil sergiliyor.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?



24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı.

Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini oynadı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini oynadı. İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı. Oyuncu Yeşim Gül Akşar teyzesidir.



SERA KUTLUBEY OYNADIĞI DİZİLER

2016- Kehribar- Genç Leyla

2016- Babam ve Ailesi - Hasret

2017- İsimsizler - Seher

2019-2020- Zalim İstanbul - Cemre Yılmaz

2021- Hercai- Azra

2022-2023- İyilik- Damla Dinçer

2023- Adım Farah- Merjan Azadi

2024- İnci Taneleri- Nehir Yücedağ

SERA KUTLUBEY'İN KİTAPLARINA İLGİ HIZLA ARTIYOR



1,7 milyon takipçili Instagram hesabında, diziden sahneler ve diğer projelerine dair paylaşımlar yapan Kutlubey’in kitap önerileri de büyük ilgi görüyor. Takipçiler, paylaşımların altına “Hayat tesadüfleri sever” veya “İnci Taneleri’nin Nehir’i, dizideki babası gibi gerçek bir edebiyatçıymış” gibi yorumlar bırakıyor. Dizinin başarısının, Kutlubey’in kitap önerilerine olan ilgiyi artırdığı da sıkça konuşulan konular arasında.