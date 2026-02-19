Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler

İnci Taneleri’nin Sera Kutlubey’i kimdir, kaç yaşında? sorusu izleyicilerin gündeminde. Sera Kutlubey, İnci Taneleri dizisinin ikinci sezonunda hikâyede giderek ön plana çıkan Nehir karakteriyle beğeni topluyor. Duygu yoğunluğu yüksek sahnelerdeki başarılı performansı ve etkileyici güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada da aktif bir profile sahip.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 17:37

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? sorusu izleyiciler arasında merak konusu oldu. Sera Kutlubey, İnci Taneleri dizisinin ikinci sezonunda, hikâyede giderek ön plana çıkan Nehir karakteriyle dikkat çekiyor. Duygu yüklü sahnelerdeki başarılı performansı ve etkileyici güzelliğiyle öne çıkan oyuncu, sosyal medyada da aktif bir profil sergiliyor.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı.

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler

Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini oynadı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini oynadı. İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı. Oyuncu Yeşim Gül Akşar teyzesidir.

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler

SERA KUTLUBEY OYNADIĞI DİZİLER

2016- Kehribar- Genç Leyla

2016- Babam ve Ailesi - Hasret

2017- İsimsizler - Seher

2019-2020- Zalim İstanbul - Cemre Yılmaz

2021- Hercai- Azra

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler

2022-2023- İyilik- Damla Dinçer

2023- Adım Farah- Merjan Azadi

2024- İnci Taneleri- Nehir Yücedağ

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler

SERA KUTLUBEY'İN KİTAPLARINA İLGİ HIZLA ARTIYOR

Sera Kutlubey, İnci Taneleri dizisinin ikinci sezonunda, hikâyede giderek daha fazla ön plana çıkan Nehir karakteriyle beğeni topluyor. Duygu yoğunluğu yüksek sahnelerdeki başarılı performansı ve etkileyici güzelliğiyle öne çıkan oyuncu, sosyal medyada da aktif bir profil sergiliyor.

İnci Taneleri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey oynadığı diziler

1,7 milyon takipçili Instagram hesabında, diziden sahneler ve diğer projelerine dair paylaşımlar yapan Kutlubey’in kitap önerileri de büyük ilgi görüyor. Takipçiler, paylaşımların altına “Hayat tesadüfleri sever” veya “İnci Taneleri’nin Nehir’i, dizideki babası gibi gerçek bir edebiyatçıymış” gibi yorumlar bırakıyor. Dizinin başarısının, Kutlubey’in kitap önerilerine olan ilgiyi artırdığı da sıkça konuşulan konular arasında.

ETİKETLER
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.