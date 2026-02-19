İnci Taneleri Servan Gülseven kimdir, kaç yaşında? Servan Gülseven mesleği nedir?

İzleyiciler, “İnci Taneleri Servan Gülseven kimdir? Kaç yaşında? Mesleği nedir?” sorularına cevap arıyor. Özellikle İnci Taneleri dizisinde, Dilber’in gençliğindeki sevgilisi olarak ekrana gelen Servan Gülseven’in gerçek kimliği merak konusu oldu. İzleyiciler, ünlü ismin hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor.



İNCİ TANELERİ SERVAN GÜLSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



İnci Taneleri Servan Gülseven’i Umut Kurt, 17 Nisan 1981’de Erzincan’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan oyuncu, kariyerine tiyatro sahnesinde adım attı. Uzun yıllar sahnede edindiği deneyimi televizyon, sinema ve dijital platform projelerine taşıyan Kurt, özellikle derinlikli karakter yorumlarıyla dikkat çekiyor.



2026 yılı itibarıyla 45 yaşında olan oyuncu, son olarak İnci Taneleri dizisinde oynadığı Servan karakteriyle yeniden gündeme geldi. Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen yapımda başrolü Yılmaz Erdoğan üstlenirken, Kurt dizinin dramatik yapısına yön veren önemli karakterlerden biri olarak hikâyeye dahil oldu.

SERVAN KARAKTERİNİN DİZİDEKİ YERİ

Servan, Dilber’in geçmişinde iz bırakmış, gizemli ve içine kapanık bir karakter olarak öne çıkıyor. Geçmişiyle yüzleşmemiş yapısı ve sessiz tavrıyla dikkat çeken Servan’ın, ilerleyen bölümlerde olay örgüsünü değiştirecek kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor. Azem, Cihan ve Reyyaz arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde hikâyeye katılması, dizide yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

KARİYERİ VE YER ALDIĞI YAPIMLAR

Tiyatro sahnesinde “Kadınlar”, “Otobüs Durağı”, “Erkeklere Özgürlük”, “Bu Dünya Bizim”, “Godot’yu İzlerken”, “Masal Karmakarışık”, “Çizmeli Kedi” ve “Benim Tatlı Meleğim” gibi oyunlarda rol alan Kurt, sahnedeki başarısını ekran projelerine de taşıdı.

Televizyon ve dijital platformlarda ise Beni Böyle Sev, Hayat, Kusursuz Kiracı, Zeytin Ağacı, Kuruluş Osman, Fatma, Şeref Sözü ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Kariyerine her projede farklı bir karakter derinliği katan Umut Kurt, şimdi de İnci Tanelerindeki Servan rolüyle izleyicinin radarında yer almayı sürdürüyor.



