İş dünyasında estetik vizyonu ile tanınan İpek Toplusoy, Roman markasının sadece vitrininde değil, mutfağında da bulunan bir isim. Toplusoy yaşadığı büyük kayıp sonrası derinden sarsılırken, arama motorlarında 'İpek Toplusoy kimdir, neden gündemde?, 'İpek Toplusoy kimin eşi, memleketi neresi? gibi sorular da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Toplumun her kesiminden taziye mesajları ünlü isme akın akın yağarken, İpek Toplusoy'un özel hayatı ve kariyerine dair merak edilenleri haberimizde derledik.

HABERİN ÖZETİ İpek Toplusoy kimdir? İpek Toplusoy aslen nereli, eşi kimdir? İş dünyasında estetik vizyonuyla tanınan Roman markasının önemli isimlerinden İpek Toplusoy, kızı Selin Toplusoy'u kaybetmesinin ardından gündeme geldi. İpek Toplusoy, perakende ve moda sektöründe Roman Mağazaları'nın kimliğini ve marka duruşunu temsil eden bir isimdir. Eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde almış ve İtalya'da vitrin tasarımı eğitimi almıştır. Kariyerinde mağaza konseptlerinin oluşumundan ürün sunumuna ve kurumsal kimliğe kadar birçok alanda imzası bulunmaktadır. İpek Toplusoy, merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile evliydi ve bu evlilikten üç çocuğu bulunmaktadır. Doğum yeri hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, eğitim ve kariyerinin büyük kısmını İstanbul'da geçirmiştir. Gündemde olmasının nedeni, çok küçük yaşta kızı Selin Toplusoy'u kaybetmesidir.

İPEK TOPLUSOY KİMDİR?

Çok küçük yaşta kızı Selin Toplusoy'u kaybeden İpek Toplusoy, perakende ve moda sektöründe Roman Mağazaları'nın kimliğini ve marka duruşunu temsil eden önemli bir isimdir.

Eğitimine İstanbul'un köklü kurumlarından biri olan İstanbul İtalyan Lisesi'nde başlamış ve ardından rotasını İtalya'ya çevirmiştir. Toplısoy, İtalya'da vitrin tasarımı eğitimi almıştır.

İpek Toplusoy kariyerine sadece yönetici olarak devam etmemiş aynı zamanda markanın ruhunu da yansıtan bir isim olmuştur. Mağaza konseptlerinin oluşum aşamasından ürünlerin sunumu ve kurumsal kimliğin güncel tüm trendlerinde İpek Toplusoy'un imzası bulunuyor. İpek Toplusoy'un 2026 yılı itibarıyla da 36-37 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

İPEK TOPLUSOY ASLEN NERELİ VE KİMİN EŞİDİR?

İpek Toplusoy’un özel hayatı, iş dünyasının saygın isimlerinden merhum Süleyman Toplusoy ile kesişmiştir. 2020 yılında hayatını kaybeden iş insanı Süleyman Toplusoy ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunmaktadır. İpek Toplusoy, sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk projeleri ve cemiyet hayatındaki saygın duruşuyla da her zaman takdir toplamıştır.

İpek Toplusoy'un net olarak kökeni bilinmiyor. Toplusoy'un doğum yeri hakkında kesin bir bilgi paylaşılmamıştır. Ancak eğitim hayatında İstanbul’da olması ve kariyerinin tamamını bu şehirde şekillendirmesi, onun yaşamının büyük bir kısmının da İstanbul'da geçtiğini netleştiriyor.

İPEK TOPLUSOY NEDEN GÜNDEMDE

Moda ve cemiyet dünyası, İpek Toplusoy’un kızı Selin Toplusoy’dan gelen acı haberle sarsıldı. Küçük yaştaki evladını kaybetmenin derinden üzüntüsünü yaşayan İpek Toplusoy'un yaşadığı acıyı ise milyonlar hissetti.

Selin’in vedası, Toplusoy ailesinin sevenlerini yasa boğarken, sosyal medyada ve iş dünyasında aileye yönelik büyük bir destek dalgası başlamış durumda. Kariyerindeki başarılarıyla ilham veren İpek Toplusoy, bugünlerde en zor sınavını bir anne olarak vermektedir.