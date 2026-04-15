Biyografi
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

Türk dizi ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sefa Zengin, hayatıyla merak ediliyor. Başarılı oyuncu Sefa Zengin, yaptığı işlerle dikkat çeken isimlerden biri oluyor. Arama motorlarında Sefa Zengin’in özel hayatı da araştırılıyor. Peki, Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi? İşte detaylar…

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?
dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Sefa Zengin, oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca hem sahnedeki hem de seslendirme dünyasındaki başarısıyla dikkat çeken Sefa Zengin, Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerindeki başarıları sonrası hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Peki, Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi? sorularını dikkat çekti. İşte Sefa Zengin hakkında merak edilenler…

HABERİN ÖZETİ

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

Kurtlar Vadisi, Eşref Rüya ve Yeraltı gibi yapımlarla tanınan oyuncu Sefa Zengin'in hayatı hakkında merak edilenler derlenmiştir.
Sefa Zengin, 26 Mayıs 1968'de Malatya'da doğmuş bir sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısıdır.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur.
Dormen Tiyatrosu'nda 1994-2001 yılları arasında profesyonel oyunculuk deneyimi yaşamıştır.
Kurtlar Vadisi dizisindeki Erdal Kömürcü karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
58 yaşındadır ve Figen Zengin ile evlidir.
SEFA ZENGİN KİMDİR?

Kurtlar Vadisi, Eşref Rüya ve Yeraltı gibi yapımlardan gördüğümüz Sefa Zengin, oyunculuk başarısının ardından hayatıyla da merak ediliyor. Oynadığı karakterlerle geniş kitlelerce tanınan Sefa Zengin, son zamanlarda hayatıyla da araştırılıyor.

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

Sefa Zengin, 26 Mayıs 1968 yılında ’da dünyaya gelmiştir. Sinema, ve seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sahne hayatına güçlü bir giriş yapmıştır.

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

1994 ve 2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk deneyimini kazandı. Hem sanat hem de yönetmenlik alanlarında da aktif bir rol oynayan Sefa Zengin, İstanbul Bilgi Üniversitesi oyuncularıyla bir araya gelerek Tiyatro Candela ile yönetmenlik yapmıştır. Oyunculuk kariyerinde dikkat çeken karakterlerden Erdal Kömürcü’yü oynayarak geniş ktilelerce tanınmıştır.

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

SEFA ZENGİN KAÇ YAŞINDA?

Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Erdal Kömürcü’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekerek, 2003 ve 2004 yıllarında geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Kariyerine daha sonra sahne de devam eden Sefa Zengin, Tiyatro İstanbul’da ‘İkinin Biri’ oyunu ile dikkatleri üzerine çekti. Arama motorlarında yaşı hakkında araştırmalar yapılan Zengin, 1968 yılında dünyaya gelmiştir.

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

Şimdilerde 58 yaşında olan Sefa Zengin, sadece tiyatro oyunları ya da televizyon ekranlarındaki performanslarıyla değil etkili konuşma teknikleriyle de kariyerinde başarılı işler yapmıştır. Dizi, film, reklam, belgesel ve sinema alanlarından seslendirme yapmıştır.

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

SEFA ZENGİN ASLEN NERELİ?

Sefa Zengin aslen Malatyalıdır. Şimdilerde NOW TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı’nda aldığı rolüyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Oynadığı rolüyle her sahne de dikkatleri üzerine çeken Sefa Zengin, sevilerek takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli evli mi?

SEFA ZENGİN EVLİ Mİ?

Sefa Zengin özel hayatıyla da merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Evli olup olmadığı araştırılan Sefa Zengin, kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Figen Zengin ile evlidir. Evlilik hayatını gözlerden uzak sürdüren çift ise medyanın önünde çok sık yer almıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jamie Dornan kimdir, kaç yaşında? Jamie Dornan hangi yapımlarda rol aldı?
Şaban Cemil Kazancı kimdir, aslen nereli? Şaban Cemil Kazancı serveti ne kadar?
