Warner Bros imzalı olan ve bir önemlerin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi filmi yeni kadrosu ve hikayesiyle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosuyla da merak edilen Yüzüklerin Efendisi, oyuncu kadrosuna Jamie Dornan’ı da katıyor. Dünyaca başarılı oyuncu Jamie Dornan, filmde Jamie Dornan Aragorn'un kullandığı bir takma ad olan Strider'ı oynayacak. Arama motorlarında bu haber sonrası Jamie Dornan hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Jamie Dornan kimdir, kaç yaşında? Jamie Dornan hangi yapımlarda rol aldı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Jamie Dornan kimdir, kaç yaşında? Jamie Dornan hangi yapımlarda rol aldı? Warner Bros imzalı Yüzüklerin Efendisi serisi yeni kadrosu ve hikayesiyle ekranlara dönüyor ve oyuncu kadrosuna Jamie Dornan da katılıyor. Jamie Dornan, Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un Peşinde filminde Aragorn'un takma adı olan Strider'ı canlandıracak. Jamie Dornan, 1 Mayıs 1982 Kuzey İrlanda doğumlu ve şu anda 43 yaşındadır. Kariyerine model olarak başlayan Jamie Dornan, The Fall, Once Upon a Time, Belfast ve Yüzüklerin Efendisi Gollum’un peşinde gibi yapımlarda rol almıştır. Jamie Dornan, evli ve üç kız babasıdır.

JAMİE DORNAN KİMDİR?

Jamie Dornan, hayatı ve kariyeriyle de oldukça merak ediliyor.

Jamie Dornan, 1 Mayıs 1982 yılında Kuzey İrlanda’da dünyaya gelmiştir. Kariyerine model olarak başlayan Jamie Dornan, keşfedilmesiyle birlikte hayatında yenilikler oluşmaya başlamıştır. Zamanla oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çekmiştir.

İlk yapımında oynadığı karakterle derinlik ve drama alanlarında kendini kanıtlamıştır. Yetenekli olduğu bilinen Jamie Dornan, oynadığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öyle ki kariyerinde de hep güçlü karakterleri oynamıştır.

JAMİE DORNAN KAÇ YAŞINDA?

Jamie Dornan’ın yaşının da kaç olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başarılı oyuncu Jamie Dornan, 1 Mayıs 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 43 yaşındadır. Genç yaşlarda Belfast Methodist Koleji’nde yatılı olarak eğitim gördü.

Okul da gördüğü eğitimler ile tiyatro ya da oyunculuk alanında fikirlerinin oluşmasına neden oldu. Hatta okulda oynadığı bir tiyatroyla birlikte ilk kez ödül almış ve kariyerinde emin adımlarla hareket etmiştir.

JAMİE DORNAN HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Dünyaca ünlü Jamie Dornan, oynadığı ve rol aldığı yapımlarla da merak ediliyor. Özellikle de her döneme damga vuran Yüzüklerin Efendisi ile ekranlara damga vurmaya geliyor. Jamie Dornan, Aragorn'un kullandığı bir takma ad olan Strider'ı oynayacak. Hayranları tarafından merakla takip edilen Yüzüklerin Efendisi yıl sonunda sevenleriyle buluşacak.

The Fall, Once Upon a Time, Belfast ve Yüzüklerin Efendisi Gollum’un peşinde filmiyle adeta ekranlara damga vuracak. Oyunculuğunun yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çeken Jamie Dornan evli ve üç kız babasıdır.