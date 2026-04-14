Ekonomi kulislerinde geniş yankı uyandıran Forbes listesi yayınlandı. Türkiye'nin en zengin isminin yer aldığı listede yaşanan değişiklik ise şaşkına uğrattı. Yıldız Holding'den Murat Ülker'in zirvedeki yerini devralan Şaban Cemil Kazancı'ya dair tüm detaylar büyük bir merakla araştırılıyor. Peki Forbes listesinin zirvedeki ismi Şaban Cemil Kazancı kimdir, aslen nereli? Şaban Cemil Kazancı serveti ne kadar? Detaylarda...

HABERİN ÖZETİ Şaban Cemil Kazancı kimdir, aslen nereli? Şaban Cemil Kazancı serveti ne kadar? Forbes listesinde Türkiye'nin en zengin ismi Murat Ülker'in yerine Şaban Cemil Kazancı geçti. Şaban Cemil Kazancı, aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Kazancı, 1997'de kurulan ve enerji sektöründe dünya markası haline gelen Aksa Enerji'nin kuruluş ve büyüme aşamalarında stratejik görevler aldı. Şaban Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Şaban Cemil Kazancı'nın serveti 5,3 milyar dolar seviyesindedir. Forbes Real-Time Billionaires platformu, dünyanın en zengin isimlerini anlık olarak takip etmektedir.

ŞABAN CEMİL KAZANCI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Türkiye’nin Forbes listesi zirvesindeki yeni isim Şaban Cemil Kazancı'nın kökleri Karadeniz’e uzanıyor. Aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Şaban Cemil Kazancı'nın iş hayatına olan yatkınlığı ise babası Ali Metin Kazancı’nın kurduğu aile şirketlerinde çok genç yaşlarda çalışmaya başlamasından geliyor.

Kariyerinin ilk yıllarında jeneratör üretimi alanında faaliyet gösteren aile işletmesinde Şaban Cemil Kazancı mutfaktan yetişmiştir.

Şaban Cemil Kazancı, özellikle 1997 yılında kurulan ve enerji sektöründe dünya markası haline gelen Aksa Enerji’nin kuruluş ve büyüme aşamalarında bizzat stratejik görevler almıştır.

Enerji dünyasına hakim olan Şaban Cemil Kazancı, bugün dünyada tanınan Kazancı Holding ve Aksa Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstün başarılarıyla sürdürmektedir. Enerji sektöründeki yatırımlarıyla da Türkiye ekonomisine yön veren Kazancı, disiplinli çalışma anlayışıyla sektörde dikkat çeken bir isim olmuştur.

ŞABAN CEMİL KAZANCI SERVETİ NE KADAR?

Forbes’un dünya çapındaki milyarderleri anlık verilerle takip ettiği listeye göre Şaban Cemil Kazancı serveti de oldukça şaşırttı.

Büyük bir yükselişe geçen Şaban Cemil Kazancı, servetini 5,3 milyar dolar seviyesine kadar yükseltmiştir. Bu dudak uçuklatan rakamla birlikte Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kazanmıştır. Kazancı’nın stratejik yatırımları onu Forbes listesinin en tepesine yerleştirdi.

FORBES REAL-TIME BILLIONARIES LİSTESİ NEDİR?

Dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından biri olan Forbes, her yıl yayınladığı Milyarderler Listesi'ni, Real- Time Billionaries platformuna taşımıştır.

Bu sistemle dünyanın en zengin isimleri anlık olarak takip edilebilmektedir. Bu isimlerin sahip olduğu şirketler, borsadaki hisse senedine yönelik tüm performansları, döviz piyasasındaki değişimler ve tüm güncel yatırım verileri Forbes tarafından mercek altına alınıyor.