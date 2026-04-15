Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Yakışıklı Mısırcı aslen nereli? Yakışıklı Mısırcı kaç yaşında? Yakışıklı Mısırcı kimdir?

Yakışıklı Mısırcı lakabıyla sosyal medyada viral haline gelen Alper Temel adlı seyyar satıcının kim olduğu merak ediliyor. Bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan ve ‘Yakışıklı Mısırcı’ lakabıyla dikkatleri üzerine çeken Alper Temel’in özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Rusya'dan Yunanistan'a kadar pek çok hayran kitlesine sahip olan Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde adeta sosyal medyayı sallıyor. Peki, Yakışıklı Mısırcı aslen nereli? Yakışıklı Mısırcı kaç yaşında? Yakışıklı Mısırcı kimdir? İşte Yakışıklı Mısırcı hakkında merak edilenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 10:25

İstanbul ’de mısır ve kestane satarak birçok turistin ilgisini çekmeyi başaran ‘Yakışıklı Mısırcı’ lakabıyla tanınan seyyar satıcı Alper Temel’in kim olduğu merak edildi. Mısır ve kestane satarken, bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan Yakışıklı Mısırcı, son zamanlarda sosyal medyada viral haline geldi. Tezgahının önünde fotoğraf kuyrukları oluşan ve Rusya'dan Yunanistan'a kadar pek çok hayran kitlesine sahip olan Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde adeta sosyal medyayı sallıyor. TikTok’ta açtığı yayınlar ve oyunculuğa başlayacağı haberleriyle magazin gündemine de bomba gibi düşen Yakışıklı Mısırcı’nın özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Kısa sürede yabancı basının peşinden koştuğu küresel bir figür haline gelen Yakışıklı Mısırcı, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Peki, Yakışıklı Mısırcı aslen nereli? Yakışıklı Mısırcı kaç yaşında? Yakışıklı Mısırcı kimdir? Yakışıklı Mısırcı hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yakışıklı Mısırcı’ya dair bilinmeyenler…

YAKIŞIKLI MISIRCI KİMDİR?

Yakışıklı Mısırcı lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Alper Temel, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgâh işleten bir sokak satıcısıdır. Kestane ve mısır satarak geçimini sağlayan Yakışıklı Mısırcı, aynı zamanda kısa sürede sosyal medyada viral haline gelen bir fenomendir.

Mısır ve kestane satarken, bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan Yakışıklı Mısırcı, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede geniş kitlelerce tanınmıştır. Özellikle yabancı turistlerin çektiği ve yayınladığı videolar sayesinde adından söz ettiren Yakışıklı Mısırcı, uzun süredir ailesiyle birlikte mısır ve kestane satarak seyyar satıcılık yapmaktadır.

YAKIŞIKLI MISIRCI KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Alper Temel olan Yakışıklı Mısırcı’nın 25 yaşındadır. Mesleğindeki başarısının yanı sıra fiziksel özellikleri ve yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde sosyal medyanın en sık konuşulan isimleri arasında yer almaktadır. Doğallığı ve müşterilerine karşı samimi tavırlarıyla adından söz ettiren Yakışıklı Mısırcı, Karaköy'de Galata Köprüsü'nün ayağına yakın bir noktada ya da tünel çıkışındaki ana caddelerde tezgahını kurmaktadır.

Sıradan bir seyyar satıcıyken, yayınlanan videolarıyla adını küresel ölçeğe taşıyan Yakışıklı Mısırcı, ilk olarak Endonezyalı ve Latin Amerikalı turistlerin paylaşımlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır. Daha sonra Rus bir fenomenin paylaştığı video ile şöhreti yakalayan Yakışıklı Mısırcı’nın görüntüleri 80 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir çıkış yakalamıştır.

YAKIŞIKLI MISIRCI ASLEN NERELİ?

Yaklaşık 7 yıldır baba mesleği olan mısır ve kestane satıcılığı yapan Yakışıklı Mısırcı’nın aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi kamuoyunda bulunmamaktadır. Özel hayatına dair sınırlı bilgi bulunan Yakışıklı Mısırcı, lise eğitimini tamamladıktan sonra askere gitmiştir. Askerden sonra baba mesleği olan seyyar satıcılığa devam eden Yakışıklı Mısırcı, kardeşiyle birlikte geçimini sağlamaktadır.

Daha çok Karaköy İskelesi çevresinde mısır ve kestane satıcılığı yaparak adını duyuran Yakışıklı Mısırcı, kısa sürede şöhreti yakalamıştır. Paylaşılan videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Yakışıklı Mısırcı’nın ünü Türkiye sınırlarını aşmaktadır. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistlerin ilgisini çeken Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biridir.

Şimdilerde özellikle TikTok platformunda açtığı yayınlarla ve oyunculuğa başlayacağı haberleriyle magazin gündeminde sıklıkla yerini alan Yakışıklı Mısırcı, birçok ülkeden gelen turistlerin kendisini ziyaret etmesi ve videosunu çekmesiyle ününe ün katmaktadır. Türkiye’ye gelen bazı tur acentelerinin “Karaköy'deki yakışıklı mısırcıyı ziyaret” maddesini İstanbul turlarına eklediği de iddia edilmektedir.

ETİKETLER
#sosyal medya fenomeni
#karaköy
#Alper Temel
#Yakışıklı Mısırcı
#Sokak Satıcısı
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.