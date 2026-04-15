İstanbul Karaköy’de mısır ve kestane satarak birçok turistin ilgisini çekmeyi başaran ‘Yakışıklı Mısırcı’ lakabıyla tanınan seyyar satıcı Alper Temel’in kim olduğu merak edildi. Mısır ve kestane satarken, bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan Yakışıklı Mısırcı, son zamanlarda sosyal medyada viral haline geldi. Tezgahının önünde fotoğraf kuyrukları oluşan ve Rusya'dan Yunanistan'a kadar pek çok hayran kitlesine sahip olan Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde adeta sosyal medyayı sallıyor. TikTok’ta açtığı yayınlar ve oyunculuğa başlayacağı haberleriyle magazin gündemine de bomba gibi düşen Yakışıklı Mısırcı’nın özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Kısa sürede yabancı basının peşinden koştuğu küresel bir figür haline gelen Yakışıklı Mısırcı, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Peki, Yakışıklı Mısırcı aslen nereli? Yakışıklı Mısırcı kaç yaşında? Yakışıklı Mısırcı kimdir? Yakışıklı Mısırcı hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yakışıklı Mısırcı’ya dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Yakışıklı Mısırcı aslen nereli? Yakışıklı Mısırcı kaç yaşında? Yakışıklı Mısırcı kimdir? İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarak tanınan ve sosyal medyada büyük ilgi gören 'Yakışıklı Mısırcı' lakaplı Alper Temel hakkında merak edilenler derlendi. 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla tanınan Alper Temel, İstanbul Beyoğlu'nda seyyar mısır ve kestane satıcılığı yapmaktadır. Bir turistin çektiği kısa video ile sosyal medyada viral olan Alper Temel, pek çok ülkeden hayran kitlesi edinmiştir. Alper Temel'in 25 yaşında olduğu ve baba mesleği olan seyyar satıcılığa devam ettiği belirtilmiştir. Yaklaşık 7 yıldır bu mesleği yapan Alper Temel'in aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Alper Temel'in TikTok'ta yayınlar açtığı ve oyunculuğa başlayacağı haberleriyle gündeme geldiği belirtilmiştir.

YAKIŞIKLI MISIRCI KİMDİR?

Yakışıklı Mısırcı lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Alper Temel, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgâh işleten bir sokak satıcısıdır. Kestane ve mısır satarak geçimini sağlayan Yakışıklı Mısırcı, aynı zamanda kısa sürede sosyal medyada viral haline gelen bir fenomendir.

Mısır ve kestane satarken, bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan Yakışıklı Mısırcı, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede geniş kitlelerce tanınmıştır. Özellikle yabancı turistlerin çektiği ve yayınladığı videolar sayesinde adından söz ettiren Yakışıklı Mısırcı, uzun süredir ailesiyle birlikte mısır ve kestane satarak seyyar satıcılık yapmaktadır.

YAKIŞIKLI MISIRCI KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Alper Temel olan Yakışıklı Mısırcı’nın 25 yaşındadır. Mesleğindeki başarısının yanı sıra fiziksel özellikleri ve yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde sosyal medyanın en sık konuşulan isimleri arasında yer almaktadır. Doğallığı ve müşterilerine karşı samimi tavırlarıyla adından söz ettiren Yakışıklı Mısırcı, Karaköy'de Galata Köprüsü'nün ayağına yakın bir noktada ya da tünel çıkışındaki ana caddelerde tezgahını kurmaktadır.

Sıradan bir seyyar satıcıyken, yayınlanan videolarıyla adını küresel ölçeğe taşıyan Yakışıklı Mısırcı, ilk olarak Endonezyalı ve Latin Amerikalı turistlerin paylaşımlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır. Daha sonra Rus bir fenomenin paylaştığı video ile şöhreti yakalayan Yakışıklı Mısırcı’nın görüntüleri 80 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir çıkış yakalamıştır.

YAKIŞIKLI MISIRCI ASLEN NERELİ?

Yaklaşık 7 yıldır baba mesleği olan mısır ve kestane satıcılığı yapan Yakışıklı Mısırcı’nın aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi kamuoyunda bulunmamaktadır. Özel hayatına dair sınırlı bilgi bulunan Yakışıklı Mısırcı, lise eğitimini tamamladıktan sonra askere gitmiştir. Askerden sonra baba mesleği olan seyyar satıcılığa devam eden Yakışıklı Mısırcı, kardeşiyle birlikte geçimini sağlamaktadır.

Daha çok Karaköy İskelesi çevresinde mısır ve kestane satıcılığı yaparak adını duyuran Yakışıklı Mısırcı, kısa sürede şöhreti yakalamıştır. Paylaşılan videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Yakışıklı Mısırcı’nın ünü Türkiye sınırlarını aşmaktadır. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistlerin ilgisini çeken Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biridir.

Şimdilerde özellikle TikTok platformunda açtığı yayınlarla ve oyunculuğa başlayacağı haberleriyle magazin gündeminde sıklıkla yerini alan Yakışıklı Mısırcı, birçok ülkeden gelen turistlerin kendisini ziyaret etmesi ve videosunu çekmesiyle ününe ün katmaktadır. Türkiye’ye gelen bazı tur acentelerinin “Karaköy'deki yakışıklı mısırcıyı ziyaret” maddesini İstanbul turlarına eklediği de iddia edilmektedir.