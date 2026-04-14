Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yakışıklı mısırcı TikTok’ta canlı yayın açmaya başladı! Bir günde milyoner oldu

İstanbul Karaköy'de mısır satarken turistlerin ilgisini çeken Yakışıklı Mısırcı Alper Temel, TikTok'ta canlı yayın açamaya başladı. Karaköy'de ziyaretçi akınına uğrayan Yakışıklı Mısırcı açtığı canlı yayınla 1 milyon TL kazandı.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 09:15
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 09:15

İstanbul ’de mısır satarken yakışıklılığı ile dikkat çeken Alper Temel, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alper Temel, Tok’ta canlı yayın açmaya başladı. Alper Temel'in bir yayında yaklaşık 1 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Karaköy'de mısır satarken yakışıklılığı ile dikkat çeken Alper Temel, sosyal medyadaki popülerliği sayesinde büyük kazançlar elde edip dizi teklifi aldı.
Alper Temel, Karaköy'de mısır satarken yakışıklılığıyla tanındı.
Sosyal medyadaki videoları milyonlarca izlenen Temel, canlı yayınlarda 1 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor.
Temel, Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden turistlerin ilgisini çekiyor.
25 yaşındaki Alper Temel'e 'Yeraltı' dizisinden oyunculuk teklifi geldi, ancak iş yoğunluğu nedeniyle kabul edemedi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

YAKIŞIKLI MISIRCI TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞI KARŞIYA

sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Temel’i görmek için Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler Karaköy’e gelirken, "yakışıklı mısırcı" unvanı alan genç adam, sosyal medyadan milyonlar kazanan

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL İLGİYİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRDÜ! BİR YAYINDAN 1 MİLYON TL KAZANDI

Fenomen haline gelen yakışıklı mısırıcı Alper Temel sosyal medyadan açtığı canlı yayınla milyonlar kazandı. Bir sosyal medya platformunda yayın açan Temel'in ilk yayında 1 milyon lira kazandığı iddia edildi.

YAKIŞIKLI MISIRCI, KESTANECİ ALPER TEMEL KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada "yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır.

KarakteristikDeğer
Takma AdıYakışıklı mısırcı, kestaneci
Yaşı25
Şehirİstanbul
İlçeBeyoğlu
MekanKaraköy sahil
MesleğiSeyyar tezgah işleten sokak satıcısı

YAKIŞIKLI MISIRCIYA YERALTI DİZİSİNDEN TEKLİF GELDİ

Sosyal medyada yayınladığı her videosu milyonlar izlenen Alper Temel dizilerden teklif aldığını açıkladı. Temel, “Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım. İşlerim çok yoğun olduğu için oynayamadım. Hem orası hem burası yapamadım, olmadı.” dedi.

