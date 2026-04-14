Yakışıklı mısırcı TikTok’ta canlı yayın açmaya başladı! Bir günde milyoner oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Karaköy’de mısır satarken yakışıklılığı ile dikkat çeken Alper Temel, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alper Temel, Tok’ta canlı yayın açmaya başladı. Alper Temel'in bir yayında yaklaşık 1 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor.
sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Temel’i görmek için Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler Karaköy’e gelirken, "yakışıklı mısırcı" unvanı alan genç adam, sosyal medyadan milyonlar kazanan
Fenomen haline gelen yakışıklı mısırıcı Alper Temel sosyal medyadan açtığı canlı yayınla milyonlar kazandı. Bir sosyal medya platformunda yayın açan Temel'in ilk yayında 1 milyon lira kazandığı iddia edildi.
Sosyal medyada "yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır.
|Karakteristik
|Değer
|Takma Adı
|Yakışıklı mısırcı, kestaneci
|Yaşı
|25
|Şehir
|İstanbul
|İlçe
|Beyoğlu
|Mekan
|Karaköy sahil
|Mesleği
|Seyyar tezgah işleten sokak satıcısı
Sosyal medyada yayınladığı her videosu milyonlar izlenen Alper Temel dizilerden teklif aldığını açıkladı. Temel, “Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım. İşlerim çok yoğun olduğu için oynayamadım. Hem orası hem burası yapamadım, olmadı.” dedi.