İspanya futbolu, genç yaşta gelen acı bir ölüm haberiyle sarsıldı. CD Tenerife forması giyen Jesus de Miguel Alameda, FC Andorra maçında rakip takımın kalecisiyle çarpışarak ağır şekilde yaralandı. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan futbolcu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Peki, Jesus de Miguel Alameda kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?

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HABERİN ÖZETİ Jesus de Miguel Alameda kimdir? Jesus de Miguel Alameda neden öldü? Jesus de Miguel Alameda kaç yaşında? CD Tenerife forması giyen 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Jesus de Miguel Alameda, FC Andorra maçında rakip takımın kalecisiyle çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 21 Eylül 1996 Madrid doğumlu forvet oyuncusu De Miguel; Leganes, Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas ve Castellon gibi takımlarda forma giymiştir. 2 Kasım 2026'daki maçta kaleci Jesus Owono ile çarpışmış ve kalecinin dizi göğsüne isabet etmiştir. Çarpışmanın ardından kalbi duran futbolcuya sahada müdahale edilmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştır. Nörolojik durumu gece saatlerinde kötüleşen futbolcu, 3 Kasım 2026 sabahı saat 08.00'de yaşamını yitirmiştir. Futbolcunun Maria isimli bir sevgilisi ve Carla adında bir kızı bulunmaktadır.

JESUS DE MİGUEL ALAMEDA KİMDİR?

Jesus de Miguel Alameda, 21 Eylül 1996'da Madrid'de doğan İspanyol profesyonel futbolcuydu. Forvet mevkisinde görev yapan De Miguel, kariyerinin son döneminde İspanya'nın CD Tenerife takımında forma giyiyordu. Daha önce Leganes, Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas ve Castellon gibi takımlarda oynadı.

JESUS DE MİGUEL ALAMEDA NEDEN ÖLDÜ?

Jesus de Miguel Alameda, 2 Kasım 2026'da CD Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada rakip takımın kalecisi Jesus Owono ile çarpıştı. Pozisyon sırasında kalecinin dizinin futbolcunun göğsüne isabet ettiği bildirildi.

Çarpışmanın ardından kalbi duran De Miguel'e sahada müdahale edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan futbolcunun nörolojik durumu gece saatlerinde kötüleşti. 3 Kasım 2026 sabahı saat 08.00'de hayatını kaybetti.

JESUS DE MİGUEL ALAMEDA KAÇ YAŞINDAYDI?

21 Eylül 1996 doğumlu olan Jesus de Miguel Alameda, hayatını kaybettiğinde 30 yaşındaydı. CD Tenerife, futbolcunun ölümünü resmi açıklamayla duyurarak ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi.

JESUS DE MİGUEL ALAMEDA EVLİ MİYDİ?

İspanyol futbolcu JesUs de Miguel Alameda'nın Maria isimli bir sevgilisi ve Carla adında bir kızı vardı. CD CastellOn, 30 Haziran 2025'te yaptığı paylaşımda futbolcunun baba olduğunu duyurmuş ve sevgilisi Maria ile kızları Carla'yı tebrik etmişti. Ancak çiftin resmi olarak evli olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Jesus de Miguel Alameda'nın henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sahada yaşanan talihsiz çarpışmanın ardından gelen acı haber, ailesini, takım arkadaşlarını ve taraftarlarını yasa boğdu. Genç futbolcu, kariyeri ve geride bıraktığı ailesiyle hatırlanacak.