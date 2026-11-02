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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:56

Killa Hakan evli mi, eşi kim? Killa Hakan'ın çocukları var mı? Killa Hakan'ın ailesi gündemde

Türk rap dünyasında adından söz ettiren Killa Hakan şarkıları ve albümleri ile konuşulmaya devam ediyor. Sevenleri Killa Hakan evli mi, eşi kim sorularının merak ederken küçük yaşlardan itibaren yaşadığı hayatı da gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Killa Hakan evli mi, eşi kim? Killa Hakan'ın çocukları var mı? Killa Hakan'ın ailesi gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:56

'de doğup büyüyen Killa Hakan, 1973 senesinde dünyaya geldi. Ailesi ile 'ya gelen isim, Türk rap dünyasında bir numara olmayı başardı. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatı yeniden gündeme yerleşti.

KİLLA HAKAN EVLİ Mİ?

3 Mart 1973 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen sanatçı, Türk rap dünyasında adından söz ettirdi. Eserleri ile efsane olarak anılan Killa Hakan'ın evli olmadığı biliniyor.

Killa Hakan evli mi, eşi kim? Killa Hakan'ın çocukları var mı? Killa Hakan'ın ailesi gündemde

KİLLA HAKAN'IN EŞİ KİM?

Sanatçı Killa Hakan'ın kamuoyunda yer alan bilgilere göre evli olmadığı biliniyor. Uzun yıllardır rap müzik piyasasında yer alan ismin şu ana kadar evli olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Killa Hakan evli mi, eşi kim? Killa Hakan'ın çocukları var mı? Killa Hakan'ın ailesi gündemde

Yoğun bakıma alınan isim daha önce de sağlık sorunları yaşamıştı. O dönemde ise sevdiklerine şöyle seslenmişti:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…" 

Killa Hakan evli mi, eşi kim? Killa Hakan'ın çocukları var mı? Killa Hakan'ın ailesi gündemde

KİLLA HAKAN'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin Almanya'da yetişen öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor. Başarılı sanatçının evli olmadığı ve çocuklarının olmadığı biliniyor. Rap müzik dünyasında adından söz ettiren isim, Rap dünyasında öncü olarak tanınıyor. Birçok kişi tarafından sevilen isim, Rap müziğin babası olarak da anılıyor.

Killa Hakan evli mi, eşi kim? Killa Hakan'ın çocukları var mı? Killa Hakan'ın ailesi gündemde

KİLLA HAKAN'IN AİLESİ GÜNDEMDE

Türkiye'de güreşçilik yapmış, millî düzeyde başarılar elde bir sporcunun oğlu olan Killa Hakan'ın ailesinin 1960'lı yıllarda Almanya'ya işçi olarak göç etmiş Türk ailelerinden olduğu biliniyor. Berlin'in Kreuzberg bölgesinde büyüyen isim eserleri ile adından söz ettirdi.

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ETİKETLER
#Almanya
#Berlin
#Türk Rap
#Kreuzberg
#Killa Hakan
#Biyografi
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