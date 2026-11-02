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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:49

Killa Hakan öldü mü, ne oldu? Killa Hakan'ın hastalığı ne, neyi var?

Rap müziğin tanınan isimlerinden biri olan Killa Hakan'dan gelen üzücü haber sonrası sevenleri de endişelendi. Killa Hakan öldü mü, ne oldu soruları hayranları tarafından merak edilirken sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Killa Hakan öldü mü, ne oldu? Killa Hakan'ın hastalığı ne, neyi var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:49

Rap müzik dünyasında sevilen isim olan Killa Hakan'ın sağlık sorunu yaşaması sevenlerini korkuttu. Killa Hakan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından hastalığı nedir araştırıldı.

KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, NE OLDU?

Daha önce Haziran 2022'de yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan'ın sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma alındığı bilgisi sevenlerini üzdü. Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere ise sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sanatçının şu an yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Killa Hakan öldü mü, ne oldu? Killa Hakan'ın hastalığı ne, neyi var?

KİLLA HAKAN'IN HASTALIĞI NE?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlünün yoğun bakıma alındığı bilgisi verildi. Avukatının yaptığı açıklama sonrasında gözler sağlık durumuna çevrildi. 

Killa Hakan öldü mü, ne oldu? Killa Hakan'ın hastalığı ne, neyi var?

Şu an için net bir neden verilmezken, daha önce de sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Haziran 2022'de yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü. 

Killa Hakan öldü mü, ne oldu? Killa Hakan'ın hastalığı ne, neyi var?

KİLLA HAKAN'IN NEYİ VAR?

30 Haziran 2022'de yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklanan Killa Hakan, koronavirüs sonrasında bağışıklık sisteminde sorunlar yaşamıştı. Bir dönem ciddi hastalık ile uğraşan sanatçı yeniden yoğun bakıma alındı. Avukatı ise sağlık durumu hakkında açıklama yaparken, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." sözlerini kullandı. 

Killa Hakan öldü mü, ne oldu? Killa Hakan'ın hastalığı ne, neyi var?

KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI?

Killa Hakan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından avukatı açıklamada bulundu. Doğrulanmamış bilgilerin ve asılsız haberlerin paylaşılmaması çağrısında bulunan avukat Sarıdere, sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olması halinde kamuoyunun aynı hesap üzerinden bilgilendirileceğini söyledi.

Killa Hakan öldü mü, ne oldu? Killa Hakan'ın hastalığı ne, neyi var?

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU

Sağlık sorunları nedeni ile yoğun bakıma kaldırılan sanatçının sağlık durumu hakkında konuşan avukatı Sarıdere, "Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı." dedi.

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#Killa Hakan
#Hakan Durmuş
#Şükrü Sarıdere
#Magazin
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