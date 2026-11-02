Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı: Avukatı son durumunu açıkladı

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İstanbul
Rap müziğinin ünlü isimlerinden Killa Hakan'ın rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. 2022'de koronavirüs sebebiyle ağır tedavi sürecinden geçen Killa Hakan'ın yeniden hastalanması kaygılandırdı.
Killa Hakan’ın avukatı, ünlü rapçinin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı. Merak ettiğinizi biliyoruz, şu anda sizlerden isteğimiz hem dua hem de iyi dilekleriniz.”