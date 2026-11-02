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Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:45

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı: Avukatı son durumunu açıkladı

Türkçe rap müziğinin öne çıkan isimlerinden Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı: Avukatı son durumunu açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:45

Rap müziğinin ünlü isimlerinden Killa Hakan'ın rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. 2022'de sebebiyle ağır tedavi sürecinden geçen Killa Hakan'ın yeniden hastalanması kaygılandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı: Avukatı son durumunu açıkladı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Rap müziğinin ünlü isimlerinden Killa Hakan, bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Killa Hakan'ın avukatı ünlü rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Sağlık durumuyla ilgili paylaşılabilen bilgilerin şu an için bununla sınırlı olduğu belirtildi.
Avukatı, kamuoyundan dua ve iyi dileklerde bulunmalarını istedi.
Killa Hakan, 2022'de koronavirüs sebebiyle ağır tedavi süreci geçirmişti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı: Avukatı son durumunu açıkladı

AVUKATI SON DURUMUNU AÇIKLADI

Killa Hakan’ın avukatı, ünlü rapçinin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı. Merak ettiğinizi biliyoruz, şu anda sizlerden isteğimiz hem dua hem de iyi dilekleriniz.”

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ETİKETLER
#koronavirüs
#Yoğun Bakım
#Hastane
#Rap Müziği
#Killa Hakan
#Magazin
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