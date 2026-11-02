Rap müziğinin ünlü isimlerinden Killa Hakan'ın rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. 2022'de koronavirüs sebebiyle ağır tedavi sürecinden geçen Killa Hakan'ın yeniden hastalanması kaygılandırdı.

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HABERİN ÖZETİ Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı: Avukatı son durumunu açıkladı Rap müziğinin ünlü isimlerinden Killa Hakan, bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Killa Hakan'ın avukatı ünlü rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık durumuyla ilgili paylaşılabilen bilgilerin şu an için bununla sınırlı olduğu belirtildi. Avukatı, kamuoyundan dua ve iyi dileklerde bulunmalarını istedi. Killa Hakan, 2022'de koronavirüs sebebiyle ağır tedavi süreci geçirmişti.

AVUKATI SON DURUMUNU AÇIKLADI

Killa Hakan’ın avukatı, ünlü rapçinin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı. Merak ettiğinizi biliyoruz, şu anda sizlerden isteğimiz hem dua hem de iyi dilekleriniz.”