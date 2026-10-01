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Biyografi
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:20

Masterchef Şef Mert Şafak kimdir, restoranı nerede? Dilara ve Mert Şafak’ın mezeleri beğeni topladı

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam konuk olarak katılan şef Mert Şafak ve Dilara Şafak sosyal medyada gündeme yerleşti. Masterchef mezecisi olarak tanınan ünlü isim Masterchef Şef Mert Şafak kimdir, restoranı nerede merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef Şef Mert Şafak kimdir, restoranı nerede? Dilara ve Mert Şafak’ın mezeleri beğeni topladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:20

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde yer alan şef Mert Şafak ve eşi Dilara Şafak'ın yaptığı mezeler beğeni topladı. Ekran başındakiler ise restoranı nerede araştırmasına başladı.

MASTERCHEF ŞEF MERT ŞAFAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün konuk olan Mert Şafak, eşi ile beraber yaptığı mezeler ekran başındakilerin dikkatini çekti. 

Masterchef Şef Mert Şafak kimdir, restoranı nerede? Dilara ve Mert Şafak’ın mezeleri beğeni topladı

Mert Şafak hakkında bilgi bulunmazken yıllar önce Mehmet Yalçınkaya'nın yanında MasterClass eğitimi almıştı. Saklı Meze adındaki restoranında yaptığı mezeler ise beğeni topluyor.

Masterchef Şef Mert Şafak kimdir, restoranı nerede? Dilara ve Mert Şafak’ın mezeleri beğeni topladı

MASTERCHEF MEZE ŞEFİ MERT ŞAFAK RESTORANI NEREDE?

Saklı Meze adındaki restoranda binlerce müşteriye eşsiz mezeler hazırlayan Mert Şafak, eşi Dilara Şafak ile beraber birbirinden güzel mezeler hazırlamaya devam ediyor. 'de bulunan restoran ilgi görüyor.

Masterchef Şef Mert Şafak kimdir, restoranı nerede? Dilara ve Mert Şafak’ın mezeleri beğeni topladı

MASTERCHEF BU AKŞAMKİ KONUK KİM?

1 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümde Masterchef'te Mert Şafak ve eşi yer aldı. Dilara ve Mert Şafak bu akşam programa konuk olarak kendi mezelerini sundu. Yarışmacılar ise mezeleri yapmak için mücadele etti.

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#masterchef
#ataşehir
#Mert Şafak
#Dilara Şafak
#Saklı Meze
#Biyografi
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