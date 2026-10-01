Masterchef Şef Mert Şafak kimdir, restoranı nerede? Dilara ve Mert Şafak’ın mezeleri beğeni topladı

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde yer alan Masterchef şef Mert Şafak ve eşi Dilara Şafak'ın yaptığı mezeler beğeni topladı. Ekran başındakiler ise restoranı nerede araştırmasına başladı.

MASTERCHEF ŞEF MERT ŞAFAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün konuk olan Mert Şafak, eşi ile beraber yaptığı mezeler ekran başındakilerin dikkatini çekti.

Mert Şafak hakkında bilgi bulunmazken yıllar önce Mehmet Yalçınkaya'nın yanında MasterClass eğitimi almıştı. Saklı Meze adındaki restoranında yaptığı mezeler ise beğeni topluyor.

MASTERCHEF MEZE ŞEFİ MERT ŞAFAK RESTORANI NEREDE?

Saklı Meze adındaki restoranda binlerce müşteriye eşsiz mezeler hazırlayan Mert Şafak, eşi Dilara Şafak ile beraber birbirinden güzel mezeler hazırlamaya devam ediyor. Ataşehir'de bulunan restoran ilgi görüyor.

MASTERCHEF BU AKŞAMKİ KONUK KİM?

1 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümde Masterchef'te Mert Şafak ve eşi yer aldı. Dilara ve Mert Şafak bu akşam programa konuk olarak kendi mezelerini sundu. Yarışmacılar ise mezeleri yapmak için mücadele etti.