MasterChef’te korku dolu anlar! Mehmet Şef’ten Emre’ye Heimlich müdahalesi

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İstanbul
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde Emre’nin yaşadığı anlar, stüdyoda kısa süreli paniğe neden oldu. Yarışma sırasında yemek yiyen Emre, bir anda zorlanmaya başlayınca takım arkadaşları ve şefler harekete geçti. Nefes almakta güçlük çektiği görülen yarışmacıya Mehmet Şef müdahale etti. Mehmet Şef’in uyguladığı Heimlich manevrası sonrasında Emre’nin rahatlamasıyla stüdyodaki gerginlik de sona erdi. Mehmet Şef’in müdahalesi izleyenleri de ekrana kilitledi. O anlar büyük korku yaşattı.
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde ödül oyununun ikinci aşamasında korku dolu anlar yaşandı. Mavi takımda yarışan Emre, kendisine verilen ürünü yerken bir anda boğuldu.
Emre’nin zorlandığını gören Mehmet Şef, vakit kaybetmeden yarışmacının yardımına koştu. Mehmet Şef, Emre’ye Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan ürünü çıkarmayı başardı. Yaşananlar sırasında stüdyoda büyük bir panik yaşanırken, ekran başındaki izleyiciler de korku dolu anlara şahit oldu.
Mehmet Şef’in hızlı müdahalesinin ardından Emre’nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Yarışmacının durumunun düzelmesiyle birlikte hem stüdyodaki ekip hem de Mehmet Şef rahat bir nefes aldı.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)