MasterChef’te korku dolu anlar! Mehmet Şef’ten Emre’ye Heimlich müdahalesi

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde Emre’nin yaşadığı anlar, stüdyoda kısa süreli paniğe neden oldu. Yarışma sırasında yemek yiyen Emre, bir anda zorlanmaya başlayınca takım arkadaşları ve şefler harekete geçti. Nefes almakta güçlük çektiği görülen yarışmacıya Mehmet Şef müdahale etti. Mehmet Şef’in uyguladığı Heimlich manevrası sonrasında Emre’nin rahatlamasıyla stüdyodaki gerginlik de sona erdi. Mehmet Şef’in müdahalesi izleyenleri de ekrana kilitledi. O anlar büyük korku yaşattı.

MEHMET ŞEF’TEN EMRE’YE HEİMLİCH MÜDAHALESİ

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde ödül oyununun ikinci aşamasında korku dolu anlar yaşandı. Mavi takımda yarışan Emre, kendisine verilen ürünü yerken bir anda boğuldu.

Emre’nin zorlandığını gören Mehmet Şef, vakit kaybetmeden yarışmacının yardımına koştu. Mehmet Şef, Emre’ye Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan ürünü çıkarmayı başardı. Yaşananlar sırasında stüdyoda büyük bir panik yaşanırken, ekran başındaki izleyiciler de korku dolu anlara şahit oldu.

Mehmet Şef’in hızlı müdahalesinin ardından Emre’nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Yarışmacının durumunun düzelmesiyle birlikte hem stüdyodaki ekip hem de Mehmet Şef rahat bir nefes aldı.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)