Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:43

MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”

MasterChef Türkiye’nin yarın yayınlanacak yeni bölümünde tansiyon bir anda yükseliyor. Yarışma sonrasında Muhammed ve Tolga arasında başlayan tartışmada taraflar birbirini yalancılıkla suçluyor. Kuliste devam eden gerilim sırasında sesler yükselirken, ikili arasındaki konuşma dikkat çekiyor. Yaşanan gerilimde Tolga’nın “Beni tehdit mi ediyorsun?” çıkışı dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:43

’nin yeni bölümünde Muhammed ve arasında gerilim yaşanacak. Yarışmanın ardından kuliste karşı karşıya gelen iki yarışmacı, birbirlerini yalancılıkla suçlarken tartışmanın dozu giderek yükseliyor. İkili arasındaki sözlü atışmaya bir süre sonra takım arkadaşları da dahil oluyor. Yarışmacılar, Muhammed ve Tolga’yı ayırarak tartışmanın daha fazla büyümesini engellemeye çalışıyor. Gerilim sırasında Tolga’nın  “Beni tehdit mi ediyorsun?” sözleri ise dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ

MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Muhammed ve Tolga arasında gerilim yaşanıyor.
İki yarışmacı kuliste birbirlerini yalancılıkla suçluyor.
Tartışmanın dozu yükselince takım arkadaşları araya giriyor.
Tolga, Muhammed'e "Beni tehdit mi ediyorsun?" diye soruyor.
Gerilimin asıl nedeni yarın yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

MUHAMMED VE TOLGA GERİLİMİ

sezonunun 6. Haftasının son dokunulmazlık oyununda sesler yükseldi. Muhammed ve Tolga arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıkıyor. İkili arasında yaşanılan sözlü diyaloglardan anlaşılan ise yaşanılan olay karşısında Muhammed’in yalancılıkla suçlanması dikkat çekiyor. 

MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”

Muhammed ve Tolga arasında oyun sonrasında kuliste seslerin yükselmesi üzerine gerilim dolu anlar yaşanıyor. Diğer erkek yarışmacıların araya girmesiyle olay engellenmeye çalışılsa da Muhammed ve Tolga arasında söz diyalogu sert bir şekilde devam ediyor.

“ BENİ TEHDİT Mİ EDİYORSUN?”

Muhammed ve Tolga arasında yaşanılan gerilim dolu anlar MasterChef yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. Muhammed, “ Bak beni yalancı duruma sokma.” Sözleri üzerine Tolga’nın “ yalancı durumuna sen beni sokuyorsun” şeklinde karşılık verdi. 

MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”

Olayın daha da büyümesinin ardından, Tolga’nın “ Sen beni tehdit mi ediyorsun?” şeklinde Muhammed’e karşı çıkışıyor. İkili arasında yaşanılan gerilimin asıl nedeni ise yarın yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?”

 

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kazanan takım 25 Eylül 2026
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#tolga
#masterchef türkiye
#muhammed
#Masterchef 2026
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.