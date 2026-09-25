MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde Muhammed ve Tolga arasında gerilim yaşanacak. Yarışmanın ardından kuliste karşı karşıya gelen iki yarışmacı, birbirlerini yalancılıkla suçlarken tartışmanın dozu giderek yükseliyor. İkili arasındaki sözlü atışmaya bir süre sonra takım arkadaşları da dahil oluyor. Yarışmacılar, Muhammed ve Tolga’yı ayırarak tartışmanın daha fazla büyümesini engellemeye çalışıyor. Gerilim sırasında Tolga’nın “Beni tehdit mi ediyorsun?” sözleri ise dikkat çekiyor.

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HABERİN ÖZETİ MasterChef’te Muhammed ve Tolga birbirini yalancılıkla suçladı! “ Beni tehdit mi ediyorsun?” MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Muhammed ve Tolga arasında gerilim yaşanıyor. İki yarışmacı kuliste birbirlerini yalancılıkla suçluyor. Tartışmanın dozu yükselince takım arkadaşları araya giriyor. Tolga, Muhammed'e "Beni tehdit mi ediyorsun?" diye soruyor. Gerilimin asıl nedeni yarın yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

MUHAMMED VE TOLGA GERİLİMİ

MasterChef 2026 sezonunun 6. Haftasının son dokunulmazlık oyununda sesler yükseldi. Muhammed ve Tolga arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıkıyor. İkili arasında yaşanılan sözlü diyaloglardan anlaşılan ise yaşanılan olay karşısında Muhammed’in yalancılıkla suçlanması dikkat çekiyor.

Muhammed ve Tolga arasında oyun sonrasında kuliste seslerin yükselmesi üzerine gerilim dolu anlar yaşanıyor. Diğer erkek yarışmacıların araya girmesiyle olay engellenmeye çalışılsa da Muhammed ve Tolga arasında söz diyalogu sert bir şekilde devam ediyor.

“ BENİ TEHDİT Mİ EDİYORSUN?”

Muhammed ve Tolga arasında yaşanılan gerilim dolu anlar MasterChef yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. Muhammed, “ Bak beni yalancı duruma sokma.” Sözleri üzerine Tolga’nın “ yalancı durumuna sen beni sokuyorsun” şeklinde karşılık verdi.

Olayın daha da büyümesinin ardından, Tolga’nın “ Sen beni tehdit mi ediyorsun?” şeklinde Muhammed’e karşı çıkışıyor. İkili arasında yaşanılan gerilimin asıl nedeni ise yarın yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)