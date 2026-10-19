Müzik kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başaran Melike Şahin'in kişisel yaşantısına dair detaylar araştırılıyor. Güçlü sesi, sahne performansı ve birbirinden başarılı şarkılarıyla Türk pop müziğin büyük bir ilgiyle takip edilen sanatçılarından Melike Şahin’in özel hayatıyla merak ediliyor. Şimdilerde annelik heyecanını en derinlerde yaşayan ünlü şarkıcının kiminle evlendiği ve kocasının kim olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra kişisel yaşantısıyla da merak konusu olan ünlü sanatçının eşi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Melike Şahin aslen nereli? Melike Şahin kiminle evlendi? Melike Şahin kocası kim? Melike Şahin ve kocası hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Melike Şahin ve eşi hakkında bilinmeyenler...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin, Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyan Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu sırada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk’tan şan dersleri almıştır. Lise eğitimini tamamlamasının ardından 2012 yılında mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017 yılına kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalışmıştır.

Baba Zula’yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce 'Melikşah ve Saz Arkadaşları' adı altında bir proje başlatan Melike Şahin, bu ekip ile arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler vermiştir. Şahin, 2017 yılında teklileri 'Bi' fırlatsam' ve 'Deli Kan' ile solo kariyerine başlamıştır. 2018-2019 yılları arasında çok sayıda konser veren ünlü sanatçı, ilk solo albümü Merhem'i Şubat 2021 yılında yayınlamıştır.

İlk resmi konserini Haziran 2021 yılında Zorlu PSM'nin çevrimiçi yayın platformunda gerçekleştiren Melike Şahin, 2025 yılında ise TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmaya başlamıştır. Özellikle güçlü sesi, sahne performansı ve O Ses Türkiye programındaki başarılı jüri üyeliğiyle adını geniş kitlelere duyuran Şahin, kısa sürede pop müziğin gözde isimlerinden biri olmuştur.

MELİKE ŞAHİN ASLEN NERELİ?

Melike Şahin, aslen Sivas Divriğilidir. 18 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçı, günümüz itibarıyla 37 yaşındadır. Pop, arabesk, Türk sanat müziği tarzında birçok şarkı seslendiren Şahin, 2017 yılından bu yana aktif olarak müzik kariyerini ilerletmektedir. Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza atan Şahin, 'Deli Kan', 'Tutuşmuş Beraber' 'Pusulam Rüzgar' 'Diva Yorgun' ve 'Ortak' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur.

MELİKE ŞAHİN KİMİNLE EVLENDİ?

Yakın zamanda anne olan ünlü sanatçı Melike Şahin'in müzik kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor. Şahin'in özellikle son zamanlarda kiminle evli olduğu merak ediliyor. Ünlü sanatçının iş adamı Sedat Arpalık ile evli olduğu bilinmektedir. 7 yıllık birlikteliklerinin ardından nikah masasına oturan çift, 2023 yılında sessiz sedasız dünyaevine girmiştir.

Uzun süredir mutlu beraberliklerine devam eden Melike Şahin ve Sedat Arpalık çiftinin yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu söylenmektedir. Çiftin nasıl tanıştığına dair kamuoyunda net bir bilgi yer almasa da birbirlerini deliler gibi sevdikleri en çok konuşulanlar arasında yer almaktadır. 5 Haziran 2023 tarihinde sessiz sedasız nikah masasına oturan çift, şimdilerde mutlu beraberliklerini anne-babalık heyecanıyla iki katına çıkarmaktadır.

Melike Şahin'in Sedat Arpalık ile evliliğinden yakın zamanda oğulları Ali Robin Arpalık dünyaya gelmiştir. Hem şarkılarıyla hem de güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, sahne performansları ve etkileyici sesiyle adından söz ettirmektedir. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören ünlü sanatçı iş insanı Sedat Arpalık ile mutlu evliliğini devam ettirmektedir.

MELİKE ŞAHİN'İN KOCASI KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Melike Şahin’in kocası Sedat Arpalıktır. Ünlü sanatçı ile evliliklerinin ardından büyük bir üne kavuşan Arpalık’ın özel hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Kişisel yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şahin'in kocasının iş insanı olduğu bilinmektedir. Profesyonel kariyerini iş dünyasında sürdüren Arpalık'ın, doğum tarihi ve nereli olduğu bilinmemektedir.

Melike Şahin ile evliliğiyle ön plana çıkan Sedat Arpalık, Türkiye'de iş dünyasında faaliyet gösteren isimlerden biridir. Başarılı çalışma hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Arpalık, mütevazı hayatıyla da adından söz ettirmektedir. Adını iş hayatıyla duyuran Arpalık'ın özel hayatına dair çok fazla bilgi kamuoyunda yer almamaktadır. Daha çok eşi Şahin ile arasında "10 yaş fark var" iddialarıyla gündeme gelen Arpalık’ın şimdilerde 47 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.