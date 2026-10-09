Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:20

Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

Şarkıcı Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ile ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2023 yılında evlenen çiftin sağlıklı bir erkek bebek sahibi olduğu öğrenildi. Hamilelik haberini aylar önce sevenleriyle paylaşan ünlü sanatçının doğum haberi hayranlarını sevindirirken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:20

Müzik kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Melike Şahin'in annelik heyecanı gündeme damga vurdu. Mutlu haberi alan hayranları çifti tebrik mesajlarıyla kutlarken, şimdi herkesin merak ettiği konu bebeğe hangi ismin verileceği oldu. Ünlü şarkıcının oğlunun ismiyle ilgili henüz bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak ediliyor.

MELİKE ŞAHİN BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ HARBiYE'DE AÇIKLAMIŞTI

, hamilelik sürecinde sahne çalışmalarına devam ederek hayranlarıyla buluşmayı sürdürmüştü. Ünlü sanatçı, bebeğinin cinsiyetini de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konser sırasında duyurmuştu.

Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

Temmuz 2026'da gerçekleşen konserde duygusal bir mektupla müjdeli haberi paylaşan Şahin, karnında büyüyen oğluna yönelik dileklerini de dile getirmişti. Şarkılarının hem kendisine hem de bebeğine şifa olmasını isteyen sanatçının sözleri, konseri izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

Şahin, doğum öncesindeki son konserini ise 13 Ağustos'ta yine Harbiye'de vermişti. Bu performansın ardından dinlenmeye çekilen sanatçı, şimdi hayatının yeni dönemine annelik heyecanıyla adım attı.

MELİKE ŞAHİN'İN OĞLUNUN ADI BELLİ OLDU MU?

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte gözler, Melike Şahin ve Sedat Arpalık'ın isim tercihine çevrildi. Çiftin oğullarına hangi ismi vereceği konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada ortaya atılan isim tahminleri şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

Özel hayatını kamuoyunun gözünden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin, bebekleriyle ilgili detayları ne zaman paylaşacağı da bilinmiyor. Hayranları ise hem bebeğin ismini hem de ünlü şarkıcının annelik sürecine ilişkin yapacağı olası açıklamaları bekliyor.

Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

GÖZLERDEN UZAK YAŞADIKLARI AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Melike Şahin, uzun yıllar birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlendi. İlişkilerini magazin gündeminden mümkün olduğunca uzak tutan çift, özel yaşamlarıyla ilgili ayrıntıları sınırlı biçimde paylaşmayı tercih etti. Evliliklerinin ardından ailelerini büyüten ikili, şimdi ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin bebeklerine vereceği isim ve aile hayatlarına ilişkin paylaşacakları yeni detaylar, hayranlarının yakın takibinde.

Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

MELİKE ŞAHİN'İN MÜZİK KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Müzik yolculuğuna genç yaşlarda başlayan Melike Şahin, kariyerinin ilk dönemlerinde Timur Selçuk'tan şan dersleri aldı. Daha sonra Baba Zula ile sahne alan sanatçı, solo çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. "Merhem" ve "Akkor" albümleriyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Şahin, televizyon projeleriyle de izleyicilerin karşısına çıktı.

Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

Sahne performansları ve şarkılarıyla tanınan sanatçı için artık hayatında yeni bir sayfa açıldı. Müzik çalışmalarının yanı sıra annelik deneyimini yaşamaya hazırlanan Şahin'in önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Şimdilik hayranlarının gündeminde ise tek bir soru var: Melike Şahin, oğluna hangi ismi verecek?

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Melike Şahin'in konser performansı olay oldu! Karnı burnunda sahneye çıktı, sosyal medya ikiye bölündü
Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık arasında kaç yaş fark var? Melike Şahin’in eşi Sedat Arpalık kaç yaşında?
ETİKETLER
#melike şahin
#sedat arpalık
#Timur Selçuk
#Baba Zula
#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.