Melike Şahin anne oldu! Oğlunun ismi merak konusu oldu

Müzik kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Melike Şahin'in annelik heyecanı gündeme damga vurdu. Mutlu haberi alan hayranları çifti tebrik mesajlarıyla kutlarken, şimdi herkesin merak ettiği konu bebeğe hangi ismin verileceği oldu. Ünlü şarkıcının oğlunun ismiyle ilgili henüz bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak ediliyor.

MELİKE ŞAHİN BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ HARBiYE'DE AÇIKLAMIŞTI

Melike Şahin, hamilelik sürecinde sahne çalışmalarına devam ederek hayranlarıyla buluşmayı sürdürmüştü. Ünlü sanatçı, bebeğinin cinsiyetini de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konser sırasında duyurmuştu.

Temmuz 2026'da gerçekleşen konserde duygusal bir mektupla müjdeli haberi paylaşan Şahin, karnında büyüyen oğluna yönelik dileklerini de dile getirmişti. Şarkılarının hem kendisine hem de bebeğine şifa olmasını isteyen sanatçının sözleri, konseri izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

Şahin, doğum öncesindeki son konserini ise 13 Ağustos'ta yine Harbiye'de vermişti. Bu performansın ardından dinlenmeye çekilen sanatçı, şimdi hayatının yeni dönemine annelik heyecanıyla adım attı.

MELİKE ŞAHİN'İN OĞLUNUN ADI BELLİ OLDU MU?

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte gözler, Melike Şahin ve Sedat Arpalık'ın isim tercihine çevrildi. Çiftin oğullarına hangi ismi vereceği konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada ortaya atılan isim tahminleri şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

Özel hayatını kamuoyunun gözünden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin, bebekleriyle ilgili detayları ne zaman paylaşacağı da bilinmiyor. Hayranları ise hem bebeğin ismini hem de ünlü şarkıcının annelik sürecine ilişkin yapacağı olası açıklamaları bekliyor.

GÖZLERDEN UZAK YAŞADIKLARI AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Melike Şahin, uzun yıllar birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlendi. İlişkilerini magazin gündeminden mümkün olduğunca uzak tutan çift, özel yaşamlarıyla ilgili ayrıntıları sınırlı biçimde paylaşmayı tercih etti. Evliliklerinin ardından ailelerini büyüten ikili, şimdi ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin bebeklerine vereceği isim ve aile hayatlarına ilişkin paylaşacakları yeni detaylar, hayranlarının yakın takibinde.

MELİKE ŞAHİN'İN MÜZİK KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Müzik yolculuğuna genç yaşlarda başlayan Melike Şahin, kariyerinin ilk dönemlerinde Timur Selçuk'tan şan dersleri aldı. Daha sonra Baba Zula ile sahne alan sanatçı, solo çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. "Merhem" ve "Akkor" albümleriyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Şahin, televizyon projeleriyle de izleyicilerin karşısına çıktı.

Sahne performansları ve şarkılarıyla tanınan sanatçı için artık hayatında yeni bir sayfa açıldı. Müzik çalışmalarının yanı sıra annelik deneyimini yaşamaya hazırlanan Şahin'in önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Şimdilik hayranlarının gündeminde ise tek bir soru var: Melike Şahin, oğluna hangi ismi verecek?