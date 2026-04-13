Meltem Özçelik kimdir? Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik mesleği ne?

Meltem Özçelik'in ablası Gamze Özçelik, yıllar önce oyunculuğu bırakıp kendini insani yardıma adamış ve maneviyata yönelmişti. Gamze Özçelik'in 8 yıl sonra ekranlara yeniden dönmesi, kardeşi Meltem Özçelik'in hayatını da yeniden gündeme getirdi. Peki Meltem Özçelik kimdir, kaç yaşındadır? Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik mesleği nedir? İşte Meltem Özçelik'e dair merak edilenler...

kurucusu olduğu ile dünyanın dört bir yanında yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak herkesi şoke eden bir gelişme sonrası Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in hayatı da mercek altına alındı. Peki Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik kimdir, evli mi ve kaç yaşında? Meltem Özçelik mesleği ne, oyuncu mu? İşte Gamze Özçelik cephesinde yaşanan hareketlilik sonrası mercek altına alınan kardeşi Meltem Özçelik hakkında merak edilen tüm detaylar...

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik, ablasının maneviyata yönelmesiyle birlikte Umuda Koşanlar Derneği'nde aktif rol alması ve sanatsal çalışmalarıyla gündeme geliyor.
Meltem Özçelik, ablası Gamze Özçelik gibi oyunculuk geçmişine sahip ve 'Kertenkele' dizisinde rol almıştır.
Maneviyata yönelerek tesettüre girmiş, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği'nde insani yardımlarda bulunmaktadır.
30'lu yaşların sonunda olduğu belirtilen Meltem Özçelik, fotoğraf ve görsel sanatlara olan yeteneğiyle öne çıkmakta ve 2024 yılında 'Karşının Taksisi' adlı solo sergisini sanatseverlerle buluşturmuştur.
Özel hayatını magazinden uzak tuttuğu ve evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmadığı belirtilmiştir.
MELTEM ÖZÇELİK KİMDİR?

Ablası Gamze Özçelik'in maneviyata yönelmesi sonrasında en yakın sırdaşı ve yol arkadaşı olan Meltem Özçelik, son zamanlarda adından söz ettiriyor.

Bir zamanlar ekranlarda boy gösteren Meltem Özçelik'te tıpkı ablası gibi sektörden uzak durmayı tercih etmiştir. Huzuru maneviyatta bulduğunu söyleyen Meltem Özçelik, ablası Gamze Özçelik'ten etkilenerek radikal bir kararla tesettüre de girmiştir.

Meltem Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'nde aktif olarak görev alan bir isimdir. Afrika'dan savaş bölgelerine kadar ablasıyla her yere giden Meltem Özçelik, mütevazi bir yaşam sürmektedir. 30'lu yaşarın sonunda olan Meltem Özçelik, aynı zamanda ablasına olan benzerliği ile de sıkça gündeme gelmiştir.

GAMZE ÖZÇELİK'İN KIZ KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK MESLEĞİ NEDİR?

Magazin dünyasında Meltem Özçelik daha çok Gamze Özçelik'in kardeşi olarak gündeme gelse de, Meltem Özçelik'in de bir oyunculuk geçmişi bulunuyor.

2016 yılınsa ekranlara damga vuran Kertenkele dizisinde Deli Meryem rolüyle hafızalarda yer edinen Meltem Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken, rotasını tamamen değiştirmiştir.

Şu sıralar kendini insani yardımlara adayan Meltem Özçelik, 2024 yılında sanatseverlerle Karşının Taksisi solo sergisini buluşturmuştur. Meltem Özçelik özellikle fotoğraf ve görsel sanatlara olan yeteneği ile öne çıkmaktadır.

MELTEM ÖZÇELİK EVLİ Mİ?

Ablası Gamze Özçelik'in aksine, Meltem Özçelik özel hayatını magazinden uzak tutmuştur. Meltem Özçelik'in evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Özçelik, ablası Gamze Özçelik'le yürüttüğü insani yardımlarla ve sanatsal projeleri ile gündemde yer almaktadır.

