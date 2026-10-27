TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:33

Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısına yaptığı cover ile sosyal medyada gündeme gelen Mert Yan merak konusu oldu. Hakan Çakır ile birlikte seslendirdiği performansla dikkat çeken Mert Yan’ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mert Yan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:33

’in “Umrumdışı” şarkısı, sosyal medyada yapılan farklı yorumlarla gündemdeki yerini koruyor. Şarkıyı Hakan Çakır ile birlikte seslendiren Mert Yan da paylaşılan performansın ardından dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimlerden biri haline gelen Mert Yan’ın hayatı, yaşı ve memleketi araştırılıyor. Peki, Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli? İşte Mert Yan hakkında merak edilenler.

HABERİN ÖZETİ

Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısına Hakan Çakır ile birlikte cover yapan Mert Yan, performansın sosyal medyada ilgi görmesinin ardından merak edilen isimlerden biri oldu.
Mert Yan, Hakan Çakır ile birlikte yaptığı "Umrumdışı" cover performansıyla Ekim 2026'da sosyal medyada gündeme geldi.
Mert Yan'ın yaşı, doğum tarihi, aslen nereli olduğu ve nerede doğduğu hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Mert Yan, müzik eğitimi almak için henüz çocuk yaşlardayken Hakan Çakır’ın yanına gitmiş ve eğitim sürecini onunla sürdürmüştür.
Eğitim hayatı ve müzik kariyerinin başlangıcı hakkında kamuya açık ve doğrulanmış ayrıntılı bilgiler henüz yer almamaktadır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

MERT YAN KİMDİR?

Mert Yan, Mabel Matiz’in “Umrumdışı” adlı şarkısına Hakan Çakır ile birlikte yaptığı cover performansıyla Ekim 2026’da sosyal medyada gündeme geldi. İkilinin seslendirdiği şarkı, sosyal medya platformlarında geniş ilgi görürken Mert Yan da dinleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Performansın ardından kullanıcılar, Mert Yan’ın hayatını, müzik geçmişini ve kişisel bilgilerini araştırmaya başladı. Ancak Mert Yan’ın eğitim hayatı ve müzik kariyerinin başlangıcı hakkında kamuya açık, doğrulanmış ayrıntılı bilgiler henüz bulunmuyor.

Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?

MERT YAN KAÇ YAŞINDA?

Mert Yan’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak müzikle olan bağı küçük yaşlarda başladı. Henüz çocuk yaşlardayken müzik eğitimi almak için Hakan Çakır’ın yanına giden Mert Yan, eğitim sürecini onunla birlikte sürdürdü. Yıllar içinde gelişen bu müzikal birliktelik, ikilinin bugün sosyal medyada ilgi gören “Umrumdışı” cover performansına da yansıdı.

Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?

MERT YAN ASLEN NERELİ?

Mert Yan’ın aslen nereli olduğu ve nerede doğduğu hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Hakan Çakır’dan küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başlayan Yan, yıllar içinde hocasıyla birlikte çalışmalarını sürdürdü. İkilinin Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısına yaptıkları cover’ın sosyal medyada ilgi görmesiyle Mert Yan’ın memleketi ve özel hayatı da merak konusu oldu.

Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?

Hakan Çakır ile küçük yaşlarda başlayan müzik yolculuğunu sürdüren Mert Yan, “Umrumdışı” cover performansıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. 

Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?

İkilinin yıllara dayanan müzikal birlikteliği dinleyicilerden ilgi görürken, Mert Yan’ın hayatı ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye devam ediyor. İkilinin ilerleyen dönemde birlikte yeni çalışmalara imza atıp atmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...
ETİKETLER
#mabel matiz
#Hakan Çakır
#Umrumdışı
#Mert Yan
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.