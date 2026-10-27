Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısı, sosyal medyada yapılan farklı yorumlarla gündemdeki yerini koruyor. Şarkıyı Hakan Çakır ile birlikte seslendiren Mert Yan da paylaşılan performansın ardından dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimlerden biri haline gelen Mert Yan’ın hayatı, yaşı ve memleketi araştırılıyor. Peki, Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli? İşte Mert Yan hakkında merak edilenler.

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HABERİN ÖZETİ Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli? Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısına Hakan Çakır ile birlikte cover yapan Mert Yan, performansın sosyal medyada ilgi görmesinin ardından merak edilen isimlerden biri oldu. Mert Yan, Hakan Çakır ile birlikte yaptığı "Umrumdışı" cover performansıyla Ekim 2026'da sosyal medyada gündeme geldi. Mert Yan'ın yaşı, doğum tarihi, aslen nereli olduğu ve nerede doğduğu hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Mert Yan, müzik eğitimi almak için henüz çocuk yaşlardayken Hakan Çakır’ın yanına gitmiş ve eğitim sürecini onunla sürdürmüştür. Eğitim hayatı ve müzik kariyerinin başlangıcı hakkında kamuya açık ve doğrulanmış ayrıntılı bilgiler henüz yer almamaktadır.

MERT YAN KİMDİR?

Mert Yan, Mabel Matiz’in “Umrumdışı” adlı şarkısına Hakan Çakır ile birlikte yaptığı cover performansıyla Ekim 2026’da sosyal medyada gündeme geldi. İkilinin seslendirdiği şarkı, sosyal medya platformlarında geniş ilgi görürken Mert Yan da dinleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Performansın ardından kullanıcılar, Mert Yan’ın hayatını, müzik geçmişini ve kişisel bilgilerini araştırmaya başladı. Ancak Mert Yan’ın eğitim hayatı ve müzik kariyerinin başlangıcı hakkında kamuya açık, doğrulanmış ayrıntılı bilgiler henüz bulunmuyor.

MERT YAN KAÇ YAŞINDA?

Mert Yan’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak müzikle olan bağı küçük yaşlarda başladı. Henüz çocuk yaşlardayken müzik eğitimi almak için Hakan Çakır’ın yanına giden Mert Yan, eğitim sürecini onunla birlikte sürdürdü. Yıllar içinde gelişen bu müzikal birliktelik, ikilinin bugün sosyal medyada ilgi gören “Umrumdışı” cover performansına da yansıdı.

MERT YAN ASLEN NERELİ?

Mert Yan’ın aslen nereli olduğu ve nerede doğduğu hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Hakan Çakır’dan küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başlayan Yan, yıllar içinde hocasıyla birlikte çalışmalarını sürdürdü. İkilinin Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısına yaptıkları cover’ın sosyal medyada ilgi görmesiyle Mert Yan’ın memleketi ve özel hayatı da merak konusu oldu.

Hakan Çakır ile küçük yaşlarda başlayan müzik yolculuğunu sürdüren Mert Yan, “Umrumdışı” cover performansıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

İkilinin yıllara dayanan müzikal birlikteliği dinleyicilerden ilgi görürken, Mert Yan’ın hayatı ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye devam ediyor. İkilinin ilerleyen dönemde birlikte yeni çalışmalara imza atıp atmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.