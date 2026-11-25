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İstanbul
Hülya Avşar'ın 28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ve uzun süredir hayatında olan iş insanı Mürsel Kaya, nişan hazırlıklarına başladı. Çiftin evlilik haberi ise sevenlerinin yüzünü güldürdü.
Hülya Avşar'ın 28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaklaşık 4 senedir gözlerden uzak ilişki yaşayan iş insanı Mürsel Kaya, gündemde yerini aldı. Mürsel Kaya hakkında bilgiler kamuoyunda pek yer almazken, iş insanı olduğu bilgisi öğrenildi.
İnşaat ve gayrimenkul sektörü üzerine kariyerini inşa eden ismin inşaat alanında çeşitli projeleri olduğu biliniyor. Yaşı ve özel hayatı hakkında ise herhangi bir bilgi bilinmiyor.
Mürsel Kaya'nın Gümüşhane kökenli olduğu da biliniyor. Ailesi ile birlikte yürüttüğü inşaat projeleri ise dikkat çekiyor. Babası Erol Kaya'nın kurduğu şirket, uzun yıllardır faaliyet gösteriyor.
Aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Mürsel Kaya, inşaat sektöründe adından söz ettiren bir markada çalışmaktadır. Ailesi ile birlikte sahip olduğu inşaat şirketinde çeşitli projelere önderlik etmiştir. Kaya'nın X biyografisinde ise "Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi" açıklaması da yer aldı.
Hülya Avşar'ın kızı olan Zehra Çilingiroğlu uzun süredir hayatında olan Mürsel Kaya ile evlilik yoluna girmeye hazırlanıyor. Gelen evlilik teklifi sonrasında nişan ve isteme hazırlıklarının başladığı öğrenildi. Çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.