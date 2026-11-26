Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser, sanatçının hayatındaki yeri nedeniyle merak edilen isimler arasında bulunuyor. Türk sanat müziğinin tanınan isimlerinden Mustafa Keser'in özel hayatını araştıran vatandaşlar, Nilüfer Keser'in yaşam öyküsünü ve ölümüne ilişkin ayrıntıları öğrenmek istiyor. İnternet aramalarında "Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser kimdir?" ve "Nilüfer Keser neden öldü?" soruları öne çıkıyor.

MUSTAFA KESER’İN EŞİ NİLÜFER KESER KİMDİR?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser, sanatçının uzun yıllardır hayatını paylaştığı eşidir. 1978 yılında dünyaevine giren çift, yaklaşık 48 yıl süren evlilikleri boyunca birlikte bir hayat kurdu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları dünyaya gelen Nilüfer ve Mustafa Keser, uzun yıllar süren birliktelikleriyle dikkat çekti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Nilüfer Keser, 26 Kasım'da hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in yaklaşık yarım asra yaklaşan evlilikleriyle hafızalarda yer edinen çiftin hikâyesi, sevenlerini üzdü.

NİLÜFER KESER’İN KAÇ ÇOCUĞU VARDI?

Merhum Nilüfer Keser’in 3 çocuğu vardır. Yunus Emre Keser, Emrah Keser, Erkan Keser

NİLÜFER KESER NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 26 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü sanatçı Mustafa Keser sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Nilüfer Keser'in vefatı, sevenlerini ve yakın çevresini yasa boğdu.