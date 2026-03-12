Sporculuğu ve televizyon projeleriyle dikkat çeken Nagihan Karadere, Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan isimlerden biri oldu. Milli atlet olarak kariyerine uzun yıllar devam eden Nagihan, yarışmalardaki hırslı tavrı ve mücadeleci yapısıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Karadere’nin hayatı ve ailesi hakkında detaylar, hayranları tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Nagihan Karadere kim kaç yaşında? Nagihan’ın kaç çocuğu var?

NAGİHAN KARADERE KİM KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 yılında dünyaya geldi. Kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan, 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor 2018 adlı yarışma programında finale kalarak ikinci oldu. 2022 yılında Survivor 2022: All Star, 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

Survivor kraliçesi olarak adlandırılan Nagihan Karadere Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında yer alıyor.

NAGİHAN’IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Milli atlet Nagihan Karadere, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Nagihan, 2016 yılında Uğur Gökçe ile boşandı. Başarılı sporcu, Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir. Karadere, sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızıyla geçirdiği anlara da yer veriyor.

NAGİHAN KARADERE’NİN HASTALIĞI NE?

Survivor Nagihan Karadere, 2023 yılının Ocak ayında kansere yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Zorlu bir süreçten geçen sporcu, güçlü duruşu ve mücadelesiyle takipçilerinden büyük destek görmeye devam ediyor. Tedavisini başarılı bir şekilde tamamlayan Nagihan, Survivor 2026’da hayalini gerçekleştirmek adına yarışıyor.