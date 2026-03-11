Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

Kategoriler
Survivor 2026’nın yeni bölümünde yaşanan gergin anlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Yayınlanan tanıtım fragmanında Lina’nın yaşadığı sinir krizi geceye damga vurdu. Yaşanan olayların ardından Acil Durum Konseyi toplanırken gözler Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına çevrildi. Konseyde özellikle Lina ile Nagihan Karadere arasında yaşanan gerilimin nasıl sonuçlanacağı ve yarışma kuralları gereği nasıl bir karar alınacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Survivor 2026 ödül ve ceza oyununda sesler yükseldi. Lina’nın oyun sırasında hem gülüp hem de ağlaması Nagihan tarafından tepkiyle karşılandı. Lina’nın ağlamasına sinirlenen Nagihan, “ Kim nerede ağlıyorsa nerede kendini paralıyorsa paralasın. Tatile gelmişsin. Bali’ye Tayland’a gelmişsin. “ sözleriyle öfkesini kustu.
Lina Nagihan’ın söylemlerine dayanamayarak, susmasını söyleyerek üzerine doğru yürüdü. İkili arasında gerilim artınca takım arkadaşları araya girdi. Lina, “ Beni tımarhaneye tıkın. Alın beni.” Sözleriyle çılgına döndü. Yaşanılan gelişme sonrası Acun Ilıcalı Acil durum konseyi düzenledi.
Survivor 2026’da ödül ve ceza oyununda yükselen tansiyon, Acil Durum Konseyi’ne taşındı! Lina’nın hem gülüp hem ağlaması, Nagihan’ın sert tepkisiyle birleşince ada adeta kaynadı.
Nagihan, sarf ettiği sözlerle Lina, daha çok sinirlendi. Gerilimin ardından Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi’ni açtı ve olayları değerlendirdi. Ünlü sunucu, ikili hakkında hangi karar alacak? Ödül oyunu esnasında yaşanılan duruma hangi ceza verilecek? Nagihan Karadere bir kez daha ödüllerden muaf olacak mı?
