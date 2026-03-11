Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

Survivor 2026’nın yeni bölümünde yaşanan gergin anlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Yayınlanan tanıtım fragmanında Lina’nın yaşadığı sinir krizi geceye damga vurdu. Yaşanan olayların ardından Acil Durum Konseyi toplanırken gözler Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına çevrildi. Konseyde özellikle Lina ile Nagihan Karadere arasında yaşanan gerilimin nasıl sonuçlanacağı ve yarışma kuralları gereği nasıl bir karar alınacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

SURVİVOR 2026’DA LİNA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Survivor 2026 ödül ve ceza oyununda sesler yükseldi. Lina’nın oyun sırasında hem gülüp hem de ağlaması Nagihan tarafından tepkiyle karşılandı. Lina’nın ağlamasına sinirlenen Nagihan, “ Kim nerede ağlıyorsa nerede kendini paralıyorsa paralasın. Tatile gelmişsin. Bali’ye Tayland’a gelmişsin. “ sözleriyle öfkesini kustu.

Lina Nagihan’ın söylemlerine dayanamayarak, susmasını söyleyerek üzerine doğru yürüdü. İkili arasında gerilim artınca takım arkadaşları araya girdi. Lina, “ Beni tımarhaneye tıkın. Alın beni.” Sözleriyle çılgına döndü. Yaşanılan gelişme sonrası Acun Ilıcalı Acil durum konseyi düzenledi.

SURVİVOR 2026’DA ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor 2026’da ödül ve ceza oyununda yükselen tansiyon, Acil Durum Konseyi’ne taşındı! Lina’nın hem gülüp hem ağlaması, Nagihan’ın sert tepkisiyle birleşince ada adeta kaynadı.

Nagihan, sarf ettiği sözlerle Lina, daha çok sinirlendi. Gerilimin ardından Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi’ni açtı ve olayları değerlendirdi. Ünlü sunucu, ikili hakkında hangi karar alacak? Ödül oyunu esnasında yaşanılan duruma hangi ceza verilecek? Nagihan Karadere bir kez daha ödüllerden muaf olacak mı?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR