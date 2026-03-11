Menü Kapat
10°
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

Dominik’te tansiyon yine yükseldi. Survivor 2026’da ödül oyununda yaşanan tartışmaların ardından yarışmacı Lina’nın sinir krizi geçirdiği anlar ekrana damga vurdu. Nagihan ile karşı karşıya gelen Lina sinirlerine hakim olamadı. Acun Ilıcalı’nın olayın ardından Acil Durum Konseyi’nde Nagihan Karadere ve Lina ile ilgili alınacak karar merak konusu oldu.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.03.2026
00:24
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
00:31

’nın yeni bölümünde yaşanan gergin anlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Yayınlanan tanıtım fragmanında Lina’nın yaşadığı sinir krizi geceye damga vurdu. Yaşanan olayların ardından Acil Durum Konseyi toplanırken gözler ’nın açıklamalarına çevrildi. Konseyde özellikle Lina ile Nagihan Karadere arasında yaşanan gerilimin nasıl sonuçlanacağı ve yarışma kuralları gereği nasıl bir karar alınacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

SURVİVOR 2026’DA LİNA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Survivor 2026 ödül ve ceza oyununda sesler yükseldi. Lina’nın oyun sırasında hem gülüp hem de ağlaması Nagihan tarafından tepkiyle karşılandı. Lina’nın ağlamasına sinirlenen Nagihan, “ Kim nerede ağlıyorsa nerede kendini paralıyorsa paralasın. Tatile gelmişsin. Bali’ye Tayland’a gelmişsin. “ sözleriyle öfkesini kustu.

Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

Lina Nagihan’ın söylemlerine dayanamayarak, susmasını söyleyerek üzerine doğru yürüdü. İkili arasında gerilim artınca takım arkadaşları araya girdi. Lina, “ Beni tımarhaneye tıkın. Alın beni.” Sözleriyle çılgına döndü. Yaşanılan gelişme sonrası Acun Ilıcalı Acil durum konseyi düzenledi.

Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

SURVİVOR 2026’DA ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor 2026’da ödül ve ceza oyununda yükselen tansiyon, Acil Durum Konseyi’ne taşındı! Lina’nın hem gülüp hem ağlaması, Nagihan’ın sert tepkisiyle birleşince ada adeta kaynadı.

Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

Nagihan, sarf ettiği sözlerle Lina, daha çok sinirlendi. Gerilimin ardından Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi’ni açtı ve olayları değerlendirdi. Ünlü sunucu, ikili hakkında hangi karar alacak? Ödül oyunu esnasında yaşanılan duruma hangi ceza verilecek? bir kez daha ödüllerden muaf olacak mı?

Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor 2026’da Lina sinir krizi geçirdi! Survivor Acil Durum Konseyi’nde Nagihan ve Lina kararı

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
#acun ılıcalı
#nagihan karadere
#Survivor 2026
#Lina
#Acil Durum Konseyi
#Magazin
