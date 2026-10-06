NASA'nın Adanalı astronotu olarak bilinen Deniz Burnham, sosyal medyadan yayınladığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. 2027 uzay görevi öncesi video yayınlayan ünlü astronotun açıklamaları büyük ilgi gördü. Asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen NASA astronotu Deniz Burnham'ın özel hayatı ise merak konusu oldu. 2027 yılında katılacağı ilk uzay görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Deniz Burnham'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Açıklamalarında Türkiye'deki çocukluk anılarına değinen ünlü astronotun kişisel yaşantısına dair detaylar ise merak edildi. Annesi Türk babası ise ABD'li olan Deniz Burnham'ın kaç yaşında olduğu ve aslen nereli olduğu araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, NASA astronotu Deniz Burnham kimdir? Deniz Burnham kaç yaşında? Deniz Burnham aslen nereli? Deniz Burnham hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Deniz Burnham'a dair bilinmeyenler...

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Deniz Burnham, Amerikalı teğmen ve NASA astronotudur. Tam adı Deniz Melissa Burnham olan ünlü astronot, Ed ve Şahver Burnham çiftinin çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde hayata gözlerini açan Burnham, Ebeveynlerinin asker olması nedeniyle çocukluğu boyunca sık sık yer değiştirmiştir.

Annesi Türk babası ise ABD'li olan Deniz Burnham, Vanden Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fairfield, California'ya taşınmıştır. Burnham, 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'dan kimya mühendisliği alanında lisans derecesi ile mezun olmuştur. Daha sonra 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden makine mühendisliği alanında yüksek lisans yaparak mezun olan Burnham, oldukça başarılı bir eğitim kariyerine imza atmıştır.

Deniz Burnham'ın aslen Türk olan annesi, birçok kadın subayı başarılı bir şekilde görünce subay olmak istemiş, ancak eğitimi askeriyeye girmeye yetmemiştir. Ünlü astronotun annesi Şahver Burnham daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine katılmıştır.

DENİZ BURNHAM KAÇ YAŞINDA?

NASA astronotu Deniz Burnham, 1 Ekim 1985 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 2027 yılında ilk uzay görevini gerçekleştirecek olan Burnham, günümüz itibarıyla 41 yaşındadır. Şimdilerde NASA kariyerindeki başarısıyla Türkiye'de adını geniş kitlelere duyuran astronot, NASA tarafından 2021 Astronot Adayı Sınıfı'na katılmak üzere seçilmiştir.

Ocak 2022 yılında ise görevine başlayan Deniz Burnham, daha önce NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yapmıştır. ABD Donanması Yedek Kuvvetleri'nde Mühendislik Görev Subayı olarak hizmet veren Burnham, tek motorlu kara ve deniz uçağı, aletli uçuş (instrument rating) ve döner kanatlı hava aracı (helikopter) yetkilerine sahip, lisanslı bir özel pilottur.

DENİZ BURNHAM ASLEN NERELİ?

Annesi Türk babası ise ABD'li olan Deniz Burnham Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelmiştir. Adana doğumlu olduğu bilinen Burnham yarı Türk yarı Amerikalıdır. Anneannesi Eceabatlı, dedesi ise Afyonlu olan ünlü astronot, hayatını ABD'de devam ettirmektedir. Şimdilerde 2027 uzay görevi öncesi yayınladığı videoyla dikkatleri üzerine çeken Burnham, asker bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerini açmıştır.

Deniz Burnham şu anda, kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte Roscosmos'a ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk görevi için eğitim görmeye devam etmektedir. 2027 yılında katılacağı ilk uzay görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Burnham, Türkiye ile bağlarına dikkat çekmiştir. Verdiği mesajda özellikle anneannesi ve dedesinin çocukluğundaki etkisine değinen Burnham açıklamalarında şu ifadelere yer vermiştir:

"Benim Aynur anneannem Eceabatlı. Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye’deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım."