Başarılı muhabir kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Recep Levent Öztürk, hayatını kaybetti. Ünlü muhabirin vefat haberi hem yakınlarını hem de televizyon dünyasını derin bir hüzne boğdu. Recep Levent Öztürk'ün vefatının ardından özel hayatına ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Başarılı muhabirin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Recep Levent Öztürk'ün özel hayatına ilişkin detaylarda merak edildi. Peki, Recep Levent Öztürk kimdir? Recep Levent Öztürk neden öldü? Recep Levent Öztürk kaç yaşında? Recep Levent Öztürk hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Recep Levent Öztürk'e dair bilinmeyenler...

RECEP LEVENT ÖZTÜRK KİMDİR?

Recep Levent Öztürk, gazeteci ve muhabirdir. TRT Haber muhabiri Öztürk, özellikle deneyimli gazeteci kişiliği ve savaş muhabirliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. TRT Haber Düzce temsilcisi ve Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Öztürk, savaş, afet ve kriz bölgelerinde uzun yıllar boyunca görev yaptı. Dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Öztürk, Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli olaylara tanıklık etti.

Aslen Düzceli olduğu bilinen başarılı muhabir Recep Levent Öztürk, Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı. Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bölgede görev yapan gazetecileri taşıyan aracın silahlı saldırıya uğraması sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen sol gözünü kaybetti.

Muhabirlik kariyerinde birçok başarıya imza atan Recep Levent Öztürk, mesleğini yaptığı sırada gözünü kaybetse de çalışma serüvenini hızla sürdürdü. Öztürk ile kameraman Güray Ervin'in hazırladığı 'Savaşta Gazeteci Olmak' başlıklı çalışma, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2009 Başarı Ödülleri'nde Radyo-Televizyon-Haber dalında ödüle layık görüldü.

Afganistan başta olmak üzere savaş ve kriz bölgelerindeki gelişmeleri sahadan aktaran Recep Levent Öztürk, TRT Haber adına dünyanın farklı noktalarında görev yaptı. Uzun yıllar boyunca zorlu koşullarda gazetecilik faaliyetlerini sürdüren Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanındı.

RECEP LEVENT ÖZTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Gazetecilik kariyerine 1989 yılında adım atan Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TRT Haber Düzce temsilcilsi olarak da tanınan Öztürk'ün Akçakoca’da görevi sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Deneyimli muhabir Recep Levent Öztürk, vefat haberiyle yakınlarını, sevenlerini ve basın camiasını derin bir hüzne boğdu. Özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınan ünlü muhabir, arkasında Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli olaylara uzanan dikkat çekici bir meslek hayatı bıraktı.

RECEP LEVENT ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Ulusal ve uluslararası alandaki gazetecilik çalışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Recep Levent Öztürk'ün kaç yaşında olduğuna dair kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor. Doğum tarihi ve kaç yaşında olduğu belirsizliğini koruyan ünlü muhabir Öztürk'ün 50'li yaşlarında olduğu öne sürülüyor.

Hazırladığı program ve haberlerle birçok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü. TRT Haber’de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti. Son yıllarda da saha görevlerinden kopmayan başarılı gazeteci, yıllar önce savaş bölgesinde uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetmesine rağmen sıcak bölgelerde çalışmaya devam etti.

Dünyanın farklı noktalarındaki savaş ve afetleri takip eden Recep Levent Öztürk'ün vefatı hem sevenlerini hem de basın camiasını derinden üzdü. Doğduğu şehirde görev yaparken kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Öztürk, başarılı çalışmaları ve kariyeriyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.