TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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HABERİN ÖZETİ Gazeteci Levent Öztürk hayatını kaybetti TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazeteciliğe 1989'da başlayan Öztürk, savaş ve kriz bölgelerindeki haberleriyle tanınıyordu. 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken silahlı saldırıya uğrayarak bir gözünü kaybetmişti. Öztürk; Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı. TRT Haber'de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti. Hazırladığı program ve haberlerle birçok ödül kazanan Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü.

Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu. 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Öztürk; Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı.

TRT Haber’de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti.

Hazırladığı program ve haberlerle bir çok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü.