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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:12

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Türk sinemasının altın çocuğu olarak bilinen Göksel Arsoy’dan acı haber geldi. Yeşilçam’ın çınarları arasında yer alan Arsoy, hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:12

Yer aldığı yapımlarla adını altın çocuk olarak duyuran Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Türk sinemasının usta isimlerinden, 'altın çocuk' olarak tanınan Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti.
Göksel Arsoy, yer aldığı yapımlarla adını 'altın çocuk' olarak duyurdu.
Kara Günlerim, Samanyolu ve Taş Bebek gibi yapımlarla dikkat çekti.
Arsoy 90 yaşındaydı.
Acı haber sevenlerini derin bir hüzne boğdu.
Cenaze programı ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

TÜRK SİNEMASININ ALTIN ÇOCUĞU GÖKSEL ARSOY’DAN ACI HABER!

Kara Günlerim, ve Taş Bebek gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. 90 yaşında olan Yeşilçam’ın usta ismi acı haberiyle sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Özellikle de 1950’li ve 1960’lı yılların en popüler oyuncusu olan Göksel Arsoy, Türk sinemasında adını tarihe yazdırdı. Başarılı yapımlarda seyircinin her zaman gönlünde taht kuran usta isim, kendisinden gelen acı haberle hayranlarını ve sevenlerini yıktı.

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM’IN USTA İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam’ın usta ismi Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin gündeme gelmesiyle birlikte usta ismin bir hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak kamuoyunda yer alan haberlere göre, Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’un ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Vefatı üzerine aileden gelen açıklamalara göre, göz hastalığı nedeniyle hareketlerinde azalmalar meydana gelmiş bu durumla beraber de zayıfladığı ifade ediliyor. Aileden gelen açıklamalara göre cenaze programı da belli olan Göksel Arsoy, çarşamba günü defnedilecek.

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Aşkım Arsoy, babası Göksel Arsoy’un vefatıyla ilgili bu açıklamayı yaptı:

“Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler. Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.”

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yesari Asım Arsoy. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim gördü. Bir yandan da Yeşilköy Havalimanı’nda çalışmaya başlayan Göksel Arsoy, sinemaya adım atmasıyla hayatı değişti.

Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy’dan acı haber! Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle 1957 yılında ‘Kara Günlerim’ filminde kamera karşısında geçti. Daha sonra Samanyolu, Kelepçe gibi yapımlarda yer aldı. Kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen ‘Altın Çocuk’ lakaplı Göksel Arsoy, 1961 yılında Soley Arsoy ile evlendi. Ünlü ustanın bu evlilikten Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu bulunuyor.

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#Türk sineması
#Taş Bebek
#samanyolu
#Göksel Arsoy
#Kara Günlerim
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