2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar

Bu sene ülkemizde birçok ünlü isim hayata gözlerini yumdu. Ani ölümler, hastalıklarla mücadeleler ve acı haberler peş peşe geldi. 2026 yılında ölen ünlü isimleri her gün anmak için hatıralarımızda yaşatmaya devam ediyoruz.

2026 YILINDA VEFAT EDEN ÜNLÜLER YÜREKLERİ YAKTI

2026 yılında vefat eden ünlü isimler yüreklerimizi dağladı. Genç isimler, hastalıkla mücadele edenler ve ani kayıplarla dolu 2026 yılı oldukça zorladı. Bu sene hayata gözlerini yuman bazı isimler...

Mesut İktu – Opera sanatçısı, akademisyen – 3 Ocak

Haldun Dormen – Tiyatro sanatçısı, yönetmen, yazar – 21 Ocak

Seha Okuş – Türk halk müziği sanatçısı – 25 Ocak

Fatih Ürek – Şarkıcı, oyuncu – 30 Ocak



Necdet Kökeş – Yeşilçam oyuncusu – 2 Şubat

Bülent Akyürek – Yazar – 8 Şubat

Kanbolat Görkem Arslan – Oyuncu – 11 Şubat

Ali Tutal – Oyuncu – 22 Şubat

İlber Ortaylı – Tarihçi, akademisyen, yazar – 13 Mart

Erol Köse – Yapımcı, sunucu, eski şarkıcı – 23 Mart

Ferdi Atuner – Oyuncu, seslendirme sanatçısı – 22 Nisan

Tülay Özer – Şarkıcı – 1 Mayıs

Reha Muhtar – Gazeteci, televizyon programcısı – 3 Haziran



Ece İrtem – Oyuncu – 15 Haziran

Emel Yıldız (Panter Emel) – Oyuncu – 16 Haziran

Kadir İnanır – Oyuncu, yönetmen – 26 Haziran

Zihni Göktay – Tiyatro sanatçısı – 5 Temmuz

Eren Kaşıkçı – Şef, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu – 29 Temmuz

Can Kolukısa – Oyuncu – 1 Ağustos

Cansever – Arabesk müzik sanatçısı – 8 Ağustos

Serhat Kılıç – Oyuncu, tiyatro sanatçısı – 5 Eylül

2026 YILINDA ÖLEN TÜRK ÜNLÜLER, SANATÇILAR VE ÖNEMLİ İSİMLER

Bu sene ünlü sanatçıların, şarkıcıların ve oyuncuların vefat ettiği zorlu bir sene oldu. İlber Ortaylı başta olmak üzere birçok önemli ismin vefatları yüreklerimizi dağladı.

Türk sinemasının usta ismi, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" adlı kült filmlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mesut İktu

Koray Ergun

Seha Okuş

Haldun Dormen

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) eski müdürü ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında, 3 Ocak'ta İstanbul'da vefat etti.



Necdet Kökeş

Kanbolat Görkem Arslan

Ali Tutal

Bülent Akyürek

Necati Tosuner

İlber Ortaylı

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti. Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ferdi Atuner

Tülay Özer

Ece İrtem

Emel Yıldız

Kadir İnanır

Işık Noyan

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden başarılı usta oyuncu Gülsen Tuncer'in ölümü herkesi derinden sarstı. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.