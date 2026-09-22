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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 21:07

2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar

2026 yılı bizden birçok ünlü sanatçı, şarkıcı ve önemli isimleri aldı. 2026 yılında İlber Ortaylı, Fatih Ürek, Kadir İnanır gibi isimler hayatını kaybederken genç isimlerin vefat haberleri de yürekleri yaktı. Sanat camiasında Serhat Kılıç'ın ani vefatı da Türkiye'nin yüreklerini dağladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 21:07

Bu sene ülkemizde birçok ünlü isim hayata gözlerini yumdu. Ani ölümler, hastalıklarla mücadeleler ve acı haberler peş peşe geldi. 2026 yılında ölen ünlü isimleri her gün anmak için hatıralarımızda yaşatmaya devam ediyoruz.

2026 YILINDA VEFAT EDEN ÜNLÜLER YÜREKLERİ YAKTI

2026 yılında vefat eden ünlü isimler yüreklerimizi dağladı. Genç isimler, hastalıkla mücadele edenler ve ani kayıplarla dolu 2026 yılı oldukça zorladı. Bu sene hayata gözlerini yuman bazı isimler...

Mesut İktu – Opera sanatçısı, akademisyen – 3 Ocak
– Tiyatro sanatçısı, yönetmen, yazar – 21 Ocak
Seha Okuş – Türk halk müziği sanatçısı – 25 Ocak
– Şarkıcı, oyuncu – 30 Ocak

2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar


Necdet Kökeş – Yeşilçam oyuncusu – 2 Şubat
Bülent Akyürek – Yazar – 8 Şubat
Kanbolat Görkem Arslan – Oyuncu – 11 Şubat
Ali Tutal – Oyuncu – 22 Şubat
İlber Ortaylı – Tarihçi, akademisyen, yazar – 13 Mart
Erol Köse – Yapımcı, sunucu, eski şarkıcı – 23 Mart
Ferdi Atuner – Oyuncu, seslendirme sanatçısı – 22 Nisan
Tülay Özer – Şarkıcı – 1 Mayıs
Reha Muhtar – Gazeteci, televizyon programcısı – 3 Haziran

2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar


Ece İrtem – Oyuncu – 15 Haziran
Emel Yıldız (Panter Emel) – Oyuncu – 16 Haziran
– Oyuncu, yönetmen – 26 Haziran
Zihni Göktay – Tiyatro sanatçısı – 5 Temmuz
Eren Kaşıkçı – Şef, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu – 29 Temmuz
Can Kolukısa – Oyuncu – 1 Ağustos
Cansever – Arabesk müzik sanatçısı – 8 Ağustos
Serhat Kılıç – Oyuncu, tiyatro sanatçısı – 5 Eylül

2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar

2026 YILINDA ÖLEN TÜRK ÜNLÜLER, SANATÇILAR VE ÖNEMLİ İSİMLER

Bu sene ünlü sanatçıların, şarkıcıların ve oyuncuların vefat ettiği zorlu bir sene oldu. İlber Ortaylı başta olmak üzere birçok önemli ismin vefatları yüreklerimizi dağladı.

2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar

Türk sinemasının usta ismi, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" adlı kült filmlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Mesut İktu
Koray Ergun
Seha Okuş
Haldun Dormen

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) eski müdürü ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında, 3 Ocak'ta İstanbul'da vefat etti.

2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar


Necdet Kökeş
Kanbolat Görkem Arslan
Ali Tutal
Bülent Akyürek
Necati Tosuner
İlber Ortaylı

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti. Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar

Ferdi Atuner
Tülay Özer
Ece İrtem
Emel Yıldız
Kadir İnanır
Işık Noyan

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden başarılı usta oyuncu Gülsen Tuncer'in ölümü herkesi derinden sarstı. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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#fatih ürek
#kadir inanır
#haldun dormen
#seha okuş
#Mesut İktu
#Magazin
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