2026 yılında vefat ünlü isimler yürekleri dağladı! Anı kayıplar ve henüz 30 yaşında olanlar

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İstanbul
Bu sene ülkemizde birçok ünlü isim hayata gözlerini yumdu. Ani ölümler, hastalıklarla mücadeleler ve acı haberler peş peşe geldi. 2026 yılında ölen ünlü isimleri her gün anmak için hatıralarımızda yaşatmaya devam ediyoruz.
2026 yılında vefat eden ünlü isimler yüreklerimizi dağladı. Genç isimler, hastalıkla mücadele edenler ve ani kayıplarla dolu 2026 yılı oldukça zorladı. Bu sene hayata gözlerini yuman bazı isimler...
Mesut İktu – Opera sanatçısı, akademisyen – 3 Ocak
Haldun Dormen – Tiyatro sanatçısı, yönetmen, yazar – 21 Ocak
Seha Okuş – Türk halk müziği sanatçısı – 25 Ocak
Fatih Ürek – Şarkıcı, oyuncu – 30 Ocak
Necdet Kökeş – Yeşilçam oyuncusu – 2 Şubat
Bülent Akyürek – Yazar – 8 Şubat
Kanbolat Görkem Arslan – Oyuncu – 11 Şubat
Ali Tutal – Oyuncu – 22 Şubat
İlber Ortaylı – Tarihçi, akademisyen, yazar – 13 Mart
Erol Köse – Yapımcı, sunucu, eski şarkıcı – 23 Mart
Ferdi Atuner – Oyuncu, seslendirme sanatçısı – 22 Nisan
Tülay Özer – Şarkıcı – 1 Mayıs
Reha Muhtar – Gazeteci, televizyon programcısı – 3 Haziran
Ece İrtem – Oyuncu – 15 Haziran
Emel Yıldız (Panter Emel) – Oyuncu – 16 Haziran
Kadir İnanır – Oyuncu, yönetmen – 26 Haziran
Zihni Göktay – Tiyatro sanatçısı – 5 Temmuz
Eren Kaşıkçı – Şef, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu – 29 Temmuz
Can Kolukısa – Oyuncu – 1 Ağustos
Cansever – Arabesk müzik sanatçısı – 8 Ağustos
Serhat Kılıç – Oyuncu, tiyatro sanatçısı – 5 Eylül
Bu sene ünlü sanatçıların, şarkıcıların ve oyuncuların vefat ettiği zorlu bir sene oldu. İlber Ortaylı başta olmak üzere birçok önemli ismin vefatları yüreklerimizi dağladı.
Türk sinemasının usta ismi, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" adlı kült filmlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mesut İktu
Koray Ergun
Seha Okuş
Haldun Dormen
İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) eski müdürü ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında, 3 Ocak'ta İstanbul'da vefat etti.
Necdet Kökeş
Kanbolat Görkem Arslan
Ali Tutal
Bülent Akyürek
Necati Tosuner
İlber Ortaylı
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti. Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ferdi Atuner
Tülay Özer
Ece İrtem
Emel Yıldız
Kadir İnanır
Işık Noyan
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden başarılı usta oyuncu Gülsen Tuncer'in ölümü herkesi derinden sarstı. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.