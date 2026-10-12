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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:16

Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?

Yeşilçam’ın ‘Kötü Adam’ı olarak tanınan Nihat Ziyalan, acı haberle gündem bomba gibi düştü. Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Nihat Ziyalan hayatını kaybetti. Peki, Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:16

Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan Nihat Ziyalan, geçtiğimiz saatler de acı haberle gündeme geldi. ’ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan, uzun yıldır yaşadığı ’nın kentinde hayatını kaybetti. 1960’lı ve 1970’li yıllardaki tanınan isimlerden biri olan Nihat Ziyalan, vefatının ardından arama motorlarında da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

Yeşilçam’ın usta isimlerinden biri olan Nihat Ziyalan 1936 yılında ’da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra şair ve yazar kimliğiyle tanınan sanatçı Nihat Ziyalan, Türk sinemasında da rol aldığı yapımlarla hafızalarda da yer edindi. Sanat hayatına tiyatro kültürüyle başlayan usta isim askerliğini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?

Daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan Nihat Ziyalan, 1966 yılında çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney’in daveti üzerine İstanbul’a gitti. İlk sinema filminin çekilmesinin ardından Yeşilçam’da genellikle ‘Kötü Adam’ rolleriyle tanınmaya başlamıştır.

Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?

Öyle ki usta isim Türkan Şoray, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi dönemin ünlü isimleriyle de aynı kadro da yer almıştır. Başarılı yapımların içerisinde yer alarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?

1980 yılında Avustralya’da yerleşen başarılı isim Nihat Ziyalan, yıllarca yaşadığı Sidney’de çoğunlukla şiir ve yazarlıkla ilgili ilgilenerek yazarlık kariyerine burada başlamıştır. Şiir ve edebi yazılarıyla pek çok eseri bulunuyor.

Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?

NİHAT ZİYALAN KAÇ YAŞINDA?

Yeşilçam’da en çok Sezercik Aslan Parçası yapım olan Nihat Ziyalan, 26 Şubat 1936 yılında dünyaya geldi. Aslen Adana doğumlu olan Nihat Ziyalan, çocukluk ve gençlik yıllarını da Adana’da geçirmiş, aynı şekilde oyunculuğa da burada başlamıştır.

Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?

Günümüzde 90 yaşında olan usta isim Nihat Ziyalan, kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 11 Ekim 2026’da vefat etti.

Nihat Ziyalan kimdir? Nihat Ziyalan kaç yaşında? Nihat Ziyalan neden öldü?

NİHAT ZİYALAN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Nihat Ziyalan vefatı, sevenleri ve sinema dünyasında büyük üzüntüyle karşılanırken neden öldüğü de merak konusu oldu. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sanatçının sadece 90 yaşında Avustralya’nın Sidney kentinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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ETİKETLER
#yeşilçam
#adana
#Avustralya
#sidney
#Nihat Ziyalan
#Biyografi
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