Yeşilçam’ın usta ismi Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı yapımların arkasında rol alan Nihat Ziyalan, uzun yıllardır hayatını da Avusturya’da sürdürüyordu.

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HABERİN ÖZETİ Yeşilçam’ın usta ismi Nihat Ziyalan hayatını kaybetti! Yeşilçam’ın usta ismi Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Nihat Ziyalan, uzun yıllardır hayatını Avusturya’da sürdürüyordu. Başarılı yapımların arkasında rol alan Nihat Ziyalan, 1960 ve 1970’li yıllarda Türk sinemasında tanınmaya başlandı. Genellikle ‘Kötü Adam’ rolleriyle tanınan Nihat Ziyalan, Yılmaz Güney’in en yakın arkadaşlarından biriydi.

YEŞİLÇAM’IN USTA İSMİ NİHAT ZİYALAN HAYATINI KAYBETTİ!

Yeşilçam dünyasının usta ismi Nihat Ziyalan, hayatını kaybetti. Oynadığı karakterlerle dikkatleri üzerine çekerken 1960 ve 1970’li yıllarda Türk sinemasında tanınmaya başlanan usta isim, uzun yıllardır hayatını Sidney kentinde sürdürüyordu.

90 yaşında vefat eden Nihat Ziyalan, sinema dünyasında genellikle ‘Kötü Adam’ rolleriyle de oynuyordu. Öyle ki Yılmaz Güney’inde en yakın arkadaşlarından biriydi.

Usta isim vefatını Sidney’de yayın yapan Kaktüs Dergisi duyurdu. Sinemanın yanı sıra yazarlıkta yapan Nihat Ziyalan, askerliğini yaptıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu’na girmiştir. Burada aldığı eğitimle birlikte Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmıştır.

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

Türk sinemasının ve tiyatrosunun şair ve yazarı olan Nihat Ziyalan, 26 Şubat 1936 yılında Adana’da dünyaya geldi. Kariyerine tiyatroyla başlayan Nihat Ziyalan, Adana Belediyesi Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Çocukluk arkadaşı ve yakın dostu Yılmaz Güney’in yardımıyla Yeşilçam’a adın atan Nihat Ziyalan, farklı türler de çok sayıda filmde rol almıştır. Sinema kariyerinde genellikle ‘kötü adam’ olarak anılsa da edebiyat çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekmiştir.

90 yaşında hayatını kaybeden Nihat Ziyalan, Adana’da dünyaya gelmiştir. 1980 yılında Avustralya’ya yerleşen ve yaşamının bir bölümünü orada geçiren Nihat Ziyalan, Umutsuzlar, Sezercik Aslan Parçası, Gariban, Azap, Dert Bende, Soğukkanlılar ve Bebek Gibi Maşallah yapımlarında oynayarak sinemadaki çalışmalarıyla da sevilen isimler arasında yer aldı.