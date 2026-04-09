Ünlü isimleri kapsayan yasaklı madde soruşturmasında yeni dalga operasyonu meydana geldi. Aralarında şarkıcı, oyuncu gibi isimler bulunurken, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş’ta bu isimlerin içerisinde yer aldı. Arama motorlarında Ogün Alibaş hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Ogün Alibaş kimdir? Ogün Alibaş kaç yaşında, neden gözaltına alındı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ogün Alibaş kimdir? Ogün Alibaş kaç yaşında, neden gözaltına alındı? Ünlü isimleri kapsayan yeni bir yasaklı madde soruşturması dalgası operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş, ünlü isimleri kapsayan yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında toplam 14 kişi hakkında işlem yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Hafsanur Sancaktutan, Sinem Özenç Ünsal, Burak Deniz, Ahsen Eroğlu gibi isimler de bulunuyor. Ogün Alibaş hakkında kamuoyunda fazla bilgi bulunmamakla birlikte, sosyal medya paylaşımlarıyla tanındığı belirtiliyor. Bazı kaynaklarda Ogün Alibaş'ın 1993 doğumlu olduğu ve 32 yaşında olduğu bilgisi yer almaktadır.

OGÜN ALİBAŞ KİMDİR?

Sosyal medya da içerik üreticisi olarak karşımıza çıkan Ogün Alibaş, magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyasında çektiği eğlenceli içerikleriyle sevilerek takip edilen Ogün Alibaş, eğlenceli kişiliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ogün Alibaş hakkında kamuoyunda fazla bir bilgi yer almazken okuduğu okul ya da yaşantısı nasıl bilinmiyor. Ogün Alibaş hakkında bilinler arasında sadece sosyal medya fenomeni olduğu biliniyor.

OGÜN ALİBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Fenomen Ogün Alibaş, eğlenceli içerikleriyle dikkatleri üzerine çekerken, kaç yaşında olduğu da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Ogün Alibaş’ın kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.

Ogün Alibaş hakkında kamuoyunda bilgi yer almazken, bazı kaynaklarda Ogün Alibaş’ın 1993 doğumlu olduğu bilinmektedir. Şimdilerde se 32 yaşında olduğu söylenmektedir. Aslen Aydınlı olan Ogün Alibaş, sosyal medyadan içerik paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

OGÜN ALİBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü isimlere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonun yeni bir dalga daha meydana geldi. Yasaklı madde kapsamında toplamda 14 kişi hakkında işlem yapıldı. Ancak 11 kişinin gözaltına alındığı kamuoyunda yer aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ‘yasaklı madde’ suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Ogün Alibaş, magazin gündemine bomba gibi düştü. Sadece Ogün Alibaş değil pek çok ünlü isim yeni dalga da yer aldı.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Hafsanur Sancaktutan, Sinem Özenç Ünsal, Burak Deniz, Ahsen Eroğlu ve diğerleri yer alıyor. Operasyonda toplam 14 kişi hakkında işlem yapıldı.