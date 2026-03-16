Usta isim Orhan Gencebay, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırıldı haberlerinin ardından merak edildi. Arama motorlarında Orhan Gencebay’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında? Orhan Gencebay nereli? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, genç yaşta müziğe olan yeteneği ile dikkat çeken isimlerden biridir. Üstelik 10 yaşında ilk bestesini yapan Orhan Gencebay, müzik dünyasında da adından söz ettirmeye başlamıştır. Daha sonra müzik anlamında eğitimler de alan Orhan Gencebay, müzikleriyle küçükten büyüğe herkesin dikkatini çekiyor.

Türk Sanat Müziği ve Tambur eğitimi alan Orhan Gencebay, yeteneklerini geliştirmek için çeşitli müzik cemiyetlerinde çalarak adını duyurmayı başarmıştır. Daha sonra ünlü isim müzik anlamında da okullar açmıştır. Samsun ve İstanbul’daki halk evlerinde kendi müzik derslerini verdi.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Şimdilerde 82 yaşında olan Gencebay, küçük yaşlarda müziğe başlamasının ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İlk etap da 7 yaşında bağlama çalmak için eğitim alan Gencebay, 10 yaşında ilk bestesini yapmıştır.

13 yaşında Türk Sanat Müziği anlamında eğitimler almıştır. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde de yer aldı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde eğitimler vererek genç isimlere öğretmenlik yapmıştır.

İlk kez 1964 yılında TRT Ankara Radyosunda sınava girerek yüksek bir başarı kazanan Orhan Gencebay, o dönemlerde meydana gelen durumlardan sonra askerlik yapmaya karar vermiş ve vatani görevini yapmak için Heybeliada’da bahriyeli olarak devam etmiştir.

ORHAN GENCEBAY NERELİ?

Binlerce şarkısı bulunan Orhan Gencebay, aslen Tatar kökenlidir. Ancak Orhan Gencebay Samsunludur. Sadece şarkılarıyla değil bağlama çalmasıyla da uzun süre eğitimler veren Orhan Gencebay, 68 dönemlerinde ünlü isimler ile çalışmıştır. Daha sonra Ağlıyorum Yana Yana, Gönül bağları, Yıldız Akşamdan Doğarsın, Neredesin Leylâ'm gibi parçaları çıkardı.

Kariyerinde hızlı bir şekilde yükselişe geçen Orhan Gencebay, Bir Teselli Ver, Yorgun Gözler gibi 45’likleriyle Türkiye çapında ün yapmaya devam etti. Besteleri ve müzikleriyle kalplere dokunan Orhan Gencebay, kendi bünyesinde de birçok sanatçıyı çalışmıştır.