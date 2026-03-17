Türkiye’nin en popüler dijital içerik üreticilerinden biri olan Orkun Işıtmak, Survivor 2026 ile yeniden gündemin merkezine yerleşti. Eğlence, vlog ve sosyal deney içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen isim, dijital dünyadaki başarısını televizyon projelerine taşımaya devam ediyor. Özellikle genç kitle üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Işıtmak’ın, Survivor’a gelmesiyle olmasıyla birlikte yarışmanın dinamiklerinde önemli değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor. Peki, Survivor 2026’ya gelen Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak’ın mesleği ne?

SURVİVOR 2026’YA GELEN ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

8 Ocak 1996 doğumlu olan Türk Youtuber Orkun Işıtmak, İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine başlamış, ancak devam etmemiştir. 2012 yılından itibaren eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir.

3 Temmuz 2020 tarihinde Netflix'te 1 sezon 15 bölüm yayımlanan, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. Daha önce YouTube'da olan "Kirli Çamaşırlar" konseptini Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı platforma taşımıştır.

ORKUN IŞITMAK’IN MESLEĞİ NE?

Orkun Işıtmak 2010 yılından beri sosyal medyaya sürekli içerik oluşturan bir içerik üretici ve Youtuberdir. Genç kuşak tarafından sosyal medyada yayınladıkları izlenme rekorları kırmaktadır.

ORKUN IŞITMAK’IN YOUTUBE KANALI

8 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurdu. 27 Aralık 2025 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 12,3 milyon abone, 5.119.722.035 görüntüleme ve 2 bin videosu bulunmaktadır.

ORKUN IŞITMAK ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ

2018 yılında 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülü'nün sahibi oldu.