Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak’ın mesleği ne?

Survivor 2026’da Acun Ilıcalı’nın açıkladığı sürpriz isim olarak gündeme gelen Orkun Işıtmak, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan gelişmenin ardından “Orkun Işıtmak kimdir, mesleği ne?” soruları arama motorlarında zirveye çıktı. YouTube dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Işıtmak’ın Survivor’a nasıl bir katkı sağlayacağı konuşuluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 20:20

Türkiye’nin en popüler dijital içerik üreticilerinden biri olan Orkun Işıtmak, Survivor 2026 ile yeniden gündemin merkezine yerleşti. Eğlence, vlog ve sosyal deney içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen isim, dijital dünyadaki başarısını televizyon projelerine taşımaya devam ediyor. Özellikle genç kitle üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Işıtmak’ın, Survivor’a gelmesiyle olmasıyla birlikte yarışmanın dinamiklerinde önemli değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor. Peki, Survivor 2026’ya gelen Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak’ın mesleği ne?

SURVİVOR 2026’YA GELEN ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

8 Ocak 1996 doğumlu olan Türk Orkun Işıtmak, İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine başlamış, ancak devam etmemiştir. 2012 yılından itibaren eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir.

3 Temmuz 2020 tarihinde Netflix'te 1 sezon 15 bölüm yayımlanan, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. Daha önce YouTube'da olan "Kirli Çamaşırlar" konseptini Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı platforma taşımıştır.

ORKUN IŞITMAK’IN MESLEĞİ NE?

Orkun Işıtmak 2010 yılından beri sosyal medyaya sürekli içerik oluşturan bir içerik üretici ve Youtuberdir. Genç kuşak tarafından sosyal medyada yayınladıkları izlenme rekorları kırmaktadır.

ORKUN IŞITMAK’IN YOUTUBE KANALI

8 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurdu. 27 Aralık 2025 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 12,3 milyon abone, 5.119.722.035 görüntüleme ve 2 bin videosu bulunmaktadır.

ORKUN IŞITMAK ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ

2018 yılında 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülü'nün sahibi oldu.

ETİKETLER
#youtuber
#İçerik Üreticileri
#Survivor 2026
#Orkun Işıtmak
#Altın Kelebek Ödülü
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.