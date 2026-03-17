Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Acun Ilıcalı’nın bahsettiği sürpriz isim ortaya çıktı! Ünlü Youtuber Survivor 2026’ya geliyor!

Survivor 2026’da Acun Ilıcalı’nın günlerdir merak uyandıran “sürpriz isim” açıklaması sonunda gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacılara bir ilk olarak duyurulan gelişmenin detayları netleşirken, Dominik’te olduğu konuşulan ünlü YouTuber iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler “Survivor’a kim geliyor?” sorusunun yanıtını araştırırken, kulislerden sızan bilgiler yarışmanın dinamiklerini değiştirecek bir hamleye işaret ediyor. Peki, Survivor 2026’ya kim geliyor?

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 20:21

’ya sürpriz şekilde birkaç günlüğüne dahil olması beklenen isim sosyal medyada viral oldu. Dominik’te bulunduğu öne sürülen ismin, yarışmanın perde arkasını ve ada hayatını vlog içerikleriyle izleyiciye aktarması bekleniyor. Öte yandan ’nın “yarışmacılara yardımcı olacak” açıklaması, Youtuber’ ın içerik üretmekle kalmayıp özel bir bölümde sunuculuk yapabileceği ihtimalini de güçlendirdi. Daha önce Exatlon Challenge Türkiye’de sunuculuk deneyimi yaşayan ünlü YouTuber’ın, Survivor’a farklı bir enerji katacağı ve yarışmada yeni bir dönemi başlatacağı konuşuluyor. Peki, Survivor 2026’ya kim geliyor?

ÜNLÜ YOUTUBER SURVİVOR 2026’DA!

Survivor 2026’da Acun Ilıcalı’nın günler önce duyurduğu sürpriz hamlenin detayları netleşmeye başladı. Yarışmacılara “bir ilk” olarak açıklanan bu gelişmenin arkasında, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden birinin olduğu iddia ediliyor. Dominik’e gittiği konuşulan fenomen ismin, yarışmaya yalnızca konuk olarak değil, farklı bir konseptle dahil olabileceği kulisleri hareketlendirdi.

Survivor 2026’ya dahil olacak sürpriz isim Orkun Işıtmak olacağı iddia ediliyor. Ünlü YouTuber’ın şu anda Dominik’te bulunduğu ve çekimlere başladığı öne sürülürken, projeye nasıl dahil olacağı merak konusu oldu. Işıtmak’ın adadaki yaşamı ve yarışmanın bilinmeyen yönlerini vlog formatında izleyiciye aktarabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın “yarışmacılara yardımcı olacak” açıklaması, sürprizin klasik bir konuk katılımının ötesinde olabileceğini gösteriyor. Orkun Işıtmak’ın daha önce Exatlon Challenge Türkiye’de sunuculuk deneyimiyle dikkat çeken fenomen ismin, Survivor’a genç ve dinamik bir enerji katması bekleniyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, izleyiciler arasında büyük bir heyecan oluştururken, resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte Survivor 2026’da bu akşam kimin geleceği belli olacak.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nisanur Güler
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
