Acun Ilıcalı’nın bahsettiği sürpriz isim ortaya çıktı! Ünlü Youtuber Survivor 2026’ya geliyor!

Survivor 2026’ya sürpriz şekilde birkaç günlüğüne dahil olması beklenen isim sosyal medyada viral oldu. Dominik’te bulunduğu öne sürülen fenomen ismin, yarışmanın perde arkasını ve ada hayatını vlog içerikleriyle izleyiciye aktarması bekleniyor. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın “yarışmacılara yardımcı olacak” açıklaması, Youtuber’ ın içerik üretmekle kalmayıp özel bir bölümde sunuculuk yapabileceği ihtimalini de güçlendirdi. Daha önce Exatlon Challenge Türkiye’de sunuculuk deneyimi yaşayan ünlü YouTuber’ın, Survivor’a farklı bir enerji katacağı ve yarışmada yeni bir dönemi başlatacağı konuşuluyor. Peki, Survivor 2026’ya kim geliyor?

ÜNLÜ YOUTUBER SURVİVOR 2026’DA!

Survivor 2026’da Acun Ilıcalı’nın günler önce duyurduğu sürpriz hamlenin detayları netleşmeye başladı. Yarışmacılara “bir ilk” olarak açıklanan bu gelişmenin arkasında, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden birinin olduğu iddia ediliyor. Dominik’e gittiği konuşulan fenomen ismin, yarışmaya yalnızca konuk olarak değil, farklı bir konseptle dahil olabileceği kulisleri hareketlendirdi.

Survivor 2026’ya dahil olacak sürpriz isim Orkun Işıtmak olacağı iddia ediliyor. Ünlü YouTuber’ın şu anda Dominik’te bulunduğu ve çekimlere başladığı öne sürülürken, projeye nasıl dahil olacağı merak konusu oldu. Işıtmak’ın adadaki yaşamı ve yarışmanın bilinmeyen yönlerini vlog formatında izleyiciye aktarabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın “yarışmacılara yardımcı olacak” açıklaması, sürprizin klasik bir konuk katılımının ötesinde olabileceğini gösteriyor. Orkun Işıtmak’ın daha önce Exatlon Challenge Türkiye’de sunuculuk deneyimiyle dikkat çeken fenomen ismin, Survivor’a genç ve dinamik bir enerji katması bekleniyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, izleyiciler arasında büyük bir heyecan oluştururken, resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte Survivor 2026’da bu akşam kimin geleceği belli olacak.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR